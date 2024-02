OM : Ndiaye soulagé et heureux !

L’OM s’est imposé 4-1 face à Montpellier, Jordan Veretout faisait son retour dans le onze à l’occasion de ce match. Le milieu de terrain olympien s’est exprimé en zone mixte après la rencontre.

En zone mixte, Iliman Ndiaye était heureux d’avoir retrouvé son niveau face au MHSC. L’attaquant veut confirmer. « Je sentais un peu que c’était un peu ‘moi’ sur le terrain. J’essayais de prendre les bonnes décisions avec le ballon, de faire les bons choix pour mes coéquipiers, et voilà, sans m’enflammer, j’aimerais dire que j’ai fait l’un de mes meilleurs matchs à l’OM. (…) J’ai presque oublié ma célébration. Mais non, j’étais trop content, j’avais les émotions. J’ai toujours voulu marquer dans ce stade depuis que je suis petit. Et voilà, ça arrive et j’espère que ce n’est pas le dernier ».

Jordan Veretout a débord fait le point sur son retour à la compétition après une blessure. « Je reviens, ça faisait un peu plus de vingt jours que j’étais en dehors des terrains. Ça manque. J’ai tout fait pour revenir le plus vite possible. La chose la plus importante, c’est que l’équipe a gagné et enchaîne une deuxième victoire. »

🤩🇸🇳Veretout encense Ndiaye: « Il a fait un très grand match. Il a fait jouer les autres, c’est très bien pour lui. On a besoin de lui et de toute l’équipe pour la suite de la saison. » #OMMHSC #TeamOM #OM pic.twitter.com/bwZuqlIVF0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 25, 2024

Le milieu de terrain revient sur le scénario du match mais aussi sur l’aspect tactique. « Il faut un peu de chance, aussi. Montpellier touche les poteaux. Il y a deux semaines, c’était filoche. Offensivement, on a montré de belles choses. On met quatre buts, on a été présents. C’est bien pour les attaquants. Le schéma tactique en début de match, ce n’était pas ça. En fonction du match, on s’adapte à l’adversaire. « Kondo » (Geoffrey Kondogbia) était devant la défense, Amine (Harit) et moi un peu plus haut, et « Ili » (Iliman Ndiaye) en soutien d' »Auba » (Pierre-Emerick Aubameyang). C’est un schéma qui change. On a mis Montpellier en difficulté avec du mouvement. C’est en bougeant sur le terrain que l’on peut faire de belles choses. C’est nous qui sommes sur le terrain. Ce qu’on produisait n’était pas suffisant. Il faut qu’on se remettre en question. On est les joueurs, les acteurs ; on n’a pas le droit de faire ce qu’on a montré. On s’est parlé, un nouveau coach est arrivé, il connaît très bien la Ligue 1, il nous met en confiance, nous parle beaucoup. Aujourd’hui, ça nous sourit, il faut continuer. »

