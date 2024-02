OM : La technique cachée de Gasset pour que Sarr remplace Clauss !

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est illustré en l’emportant face à Montpellier sur le score de 4-1. Sans Clauss, Jean-Louis Gasset a dû être inventif et a réussi son coup !

L’OM a pris les trois points en Ligue 1 ce dimanche soir face au MHSC. Jean-Louis Gasset ne pouvait pas utiliser Jonathan Clauss, suspendu pour cette rencontre. Le piston droit était donc en tribune et a été remplacé par Ismaila Sarr au poste de piston sur le flanc droit. Le coach français raconte sur PrimeVidéo comment il a fait pour que ça ne se voit pas trop !

« On a joué à 3 et demi derrière, Ismaila Sarr dans le couloir droit, mais plus haut, et j’ai dis à Chancel Mbemba de le couvrir dans le dos, pour ne pas lui dire qu’il était latéral droit. C’était déguisé », a expliqué le coach avec le sourire. Plus tard en conférence de presse, Jean Louis Gasset s’est exprimé plus longuement sur la rencontre de ses joueurs.

Gasset a ajouté de la maîtrise dans le jeu

Je signe pour tous les matchs si on est menés et qu’on marque 3 ou 4 buts. On a retrouvé de la confiance en 5 jours, c’était la priorité. Jeudi l’état d’esprit était là, mais ce n’était pas très agréable à regarder. Aujourd’hui, l’état d’esprit était également là, mais avec davantage de technique et de maitrise de jeu. […] Ils étaient au fond du sceau. Il fallait qu’ils s’accrochent à quelque chose. Tant qu’il y a de la vie, y’a de l’espoir, mais il faut faire ce qu’il faut. Fallait leur faire comprendre que c’était à eux de réagir. Je suis là pour les aider. Le but avec Mbemba/Sarr c’est qu’on avait pas de spécialiste à droite sans Clauss. Il fallait trouver quelqu’un qui allait jouer à la ligne mais moins défendre. Puis quelqu’un de très intelligent et qui allait se sacrifier derrière. Donc on a trouvé l’homme idéal parce que dans le sacrifice on a un client »