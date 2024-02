OM : Papin, nouvelle déception !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

C’est la crise à l’OM, Gennaro Gattuso a été limogé, Jean Louis Gasset devrait être rapidement intronisé comme nouveau coach de l’OM. Un choix qui va encore frustrer Jean pierre Papin, qui comme après le départ de Macelino se voyait bien reprendre le poste…

En effet, selon La Provence, Jean-Pierre Papin aurait bien aimé récupérer le poste, lui qui a les diplômes de coach. Le quotidien régional précise que le ballon d’or avait déjà caressé l’espoir de devenir coach de l’Olympique de Marseille après le départ fracassant de Marcelino en septembre dernier. De plus, JPP ne “portait clairement pas l’Italien dans son cœur”.

A lire : OM : Riolo voit un entraineur pour la saison prochaine !

Papin voulait faire l’intérim ?

Lors du tirage pour les 16e de finale d’Europa League où l’OM avait tiré le Shakhtar Donetsk, Jean-Pierre Papin avait donné son avis sur cet adversaire. Juste après le tirage au micro de Canal +, Jean Pierre Papin a donné sa réaction. Après avoir vu que l’OM affrontera le Shakhtar Donetsk, l’actuel coach de la Réserve de l’Olympique de Marseille donne une raison d’être confiant : le match retour au Vélodrome avec l’aide du public.

« C’est un tirage compliqué, le champion d’Ukraine, avec une grosse expérience européenne. Je pense que c’est quand même bien pour nous de prendre une équipe solide. On aura la chance de jouer le retour au Vélodrome et quand on sait ce que peuvent nous apporter nos supporters, ça peut être magique. Est-ce que c’est la bonne année pour nous ? Rien n’est impossible », a exprimé la légende de l’OM.

A LIRE AUSSI : OM : Aubameyang, déterminant même quand il n’est pas tueur !

« Je pense que c’est bien pour nous de prendre une équipe solide » 🗣 La réaction de Jean-Pierre Papin après le tirage au sort des barrages d’Europa League où l’OM affrontera le Shakhtar Donetsk 💬#UEL pic.twitter.com/KnplU2yrV5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 18, 2023

Voici les affiches des 16e de finale de Ligue Europa:

Feyenoord Rotterdam – AS Rome

AC Milan – Rennes

Lens – Fribourg

Young Boys Berne – Sporting Portugal

Benfica – Toulouse

Braga – Karabagh FC

Galatasaray – Sparta Prague

Chakhtior Donetsk – Marseille

Le PSG affrontera la Real Sociedad en Ligue des Champions

Porto – Arsenal

Naples – FC Barcelone

PSG – Real Sociedad

Inter Milan – Atlético de Madrid

PSV Eindhoven – Dortmund

Lazio – Bayern Munich

Copenhague – Manchester City

Leipzig – Real Madrid