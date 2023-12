OM : Aubameyang, déterminant même quand il n’est pas tueur !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce dimanche, l’OM a réalisé un très bon coup en s’imposant 2-1 face à Clermont lors de la 16e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce match.

Gennaro Gattuso avait décidé de continuer avec son 3-5-2 malgré la défaite à Brighton jeudi soir. Le duo Aubameyang / Ndiaye a été aligné en pointe, Lodi et Clauss comme piston et Ounahi remplacé par Kondogbia au milieu avec Veretout. Les marseillais ont mis 15 minutes avant de véritablement rentrer dans cette rencontre. Ndiaye a commencé à faire des différences, le ballon sortait bien face au pressing maladroit des visiteurs. Aubameyang a raté plusieurs occasions mais s’est montré décisif d’une magnifique passe en première intention pour l’ouverture du score de Murillo. Ndiaye aurait pu doubler la mise mais sa tête a heurté le poteau. Sur une nouvelle frappe de l’international sénégalais, Harit a bien suivi pour marquer sur le second ballon. 2-0 à la mi-temps et une large domination. Mais l’OM a une nouvelle fois reculé et s’est montré moins actif dans son pressing en seconde période. Clermont a marqué sur corner et les marseillais ont bien eu du mal à repartir de l’avant. Les entrées de Sarr et Vitinha n’ont rien changé. Au final l’OM s’impose 2-1 et fait un bon coup comptable.

A lire : OM : Gueye précise ce qui « réussit en ce moment »

A lire : Mercato : Un joueur se voit bien venir jouer à l’OM

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 6/10

Son appréciation

Aubameyang, déterminant même quand il n’est pas tueur !

Il n’a pas été le buteur clinique des derniers matches et a même raté deux grosses occasions en première mi-temps. Il est aussi coupable sur le but de Clermont, mais pour autant l’attaquant gabonais n’a pas raté son match. Car ce dernier participe au jeu, il offre un amour de passe en première intention pour Murillo qui ouvre le score, il a su se démarquer. L’attaquant est en confiance et a tenté un retourné également. Sa participation par ses appels sont un plus et son entente avec Ndiaye peut être une autre option. A lui de retrouver son efficacité…

Les notes des médias