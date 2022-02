OM : « Sampaoli, c’est loin d’être une pipe ! »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 hier soir face à Qarabag lors du barrage aller de Ligue Europa Conférence. Sur le plateau de l’After Foot, Walid Acherchour a tenu à défendre Jorge Sampaoli et à rappeler son bilan.

L’Olympique de Marseille poursuit son chemin. Hier soir, les Phocéens se sont imposés 3-1 face à Qarabag à l’occasion du barrage aller de Ligue Europa Conférence. Une victoire permise grâce à un doublé d’Arkadiusz Milik et un but de Dimitri Payet en toute fin de rencontre.

L’OM est deuxième et en ballotage favorable en Ligue Europa Conférence – Walid Acherchour

Malgré ce nouveau succès, Jorge Sampaoli est toujours critiqué pour certains des choix qu’il opère sur le terrain. Sur le plateau de l’After Foot, Walid Acherchour a haussé le ton pour défendre les performances du technicien argentin depuis le début de la saison.

« Pour l’instant, ça marche globalement. Ce soir, je suis le premier à rentrer en plateau et à dire que je ne suis pas satisfait du contenu de l’Olympique de Marseille. Oui je suis d’accord qu’il y aussi des choses incohérentes. Mais j’ai l’impression, que ce soit chez les supporters de l’OM ou même chez les observateurs. Comme il y a quelque chose qui nous échappe, qui ne sont pas cohérentes de la part de Sampaoli. Que ça marche ou pas, on veut comprendre ce que fait Sampaoli. Il y en a qui ne comprennent pas, mais l’Olympique de Marseille est deuxième et ils sont en ballotage favorable en Ligue Europa Conférence. Dans 60-65% des matches, tu es protagoniste et tu proposes un beau football. On va se calmer avec l’Olympique de Marseille. À la même époque l’année dernière, La Commanderie était vandalisée. Oui tout n’est pas parfait, on peut le dire. C’est pas parce qu’il met Pau Lopez à la place de Mandanda, que Lirola parfois il joue ailier qu’on va dire « Sampaoli, c’est une pipe, il y comprend rien, on ne sait pas comment il fait jouer cette équipe ». Il ne faut pas non plus rentrer dans la caricature inverse. » Walid Acherchour – Source : After Foot (17/02/2022)