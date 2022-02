« Là, l’OM a une attaque de folie quand même : Milik, Dieng, Bakambu, Under ! »

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Karabag (3-1) lors du 16e de finale aller de Ligue Europa Conférence. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien international français Lionel Charbonier a évoqué le retour en forme de Milik.

Si j’ai un reproche à faire au coach de l’OM (Charbonnier)

« En début de saison quand Milik était blessé tout le monde disait que cette équipe de l’OM allait être extraordinaire à son retour. Et moi je disais attention avec Milik ça va changer tout le jeu. Sampaoli essaie maintenant de le remettre dans le coup, mais si j’ai un reproche à faire au coach de l’OM c’est qu’un attaquant c’est beaucoup dans la tête que ça se passe. Là il est bien il marque des buts, et tu l’enlèves… mais bon, là tu as une attaque de folie quand même : Milik, Dieng, Bakambu, Under ! Franchement tu as de quoi faire, tu as de la vitesse, de la profondeur, il y aussi Milik que tu peux aussi aller chercher en pivot quand il décroche. » Lionel Charbonnier – Source RMC Sport (17/02/2022)A lire aussi : OM Karabag (3-1) – La réaction à chaud de Sampaoli : « On a été dépassé collectivement ».

