OM : Sampaoli heureux !

Après 44 ans sans victoire en terres girondines, l’OM s’est imposé 1-0 face à Bordeaux en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli a affiché sa satisfaction après cette rencontre en conférence de presse.

L’OM s’est imposé 1-0 face à Bordeaux grâce à un but de Cengiz Ünder, mais les olympiens auraient dû l’emporter bien plus largement avec plus de réalisme. Jorge Sampaoli était satisfait par la prestation de ses joueurs.

On est très satisfaits, c’est une belle réussite — Sampaoli

« Oui, c’est une victoire claire. En première période, on a eu des situations, on s’est montré supérieurs mais il nous a manqué un peu de précision pour réussir à concrétiser. Ce n’est pas la première fois cette saison. Il faut continuer à travailler pour trouver davantage de constance. (…) Notre objectif était d’arriver à mettre en place notre supériorité en s’appuyant sur nos ailiers pour avoir le contrôle. On a l’a très bien fait avant la pause avec une domination claire. Ça a été moins le cas en deuxième période mais c’est ce qu’on essaye de mettre en place : une vraie culture du jeu. (…) On est très satisfaits, c’est une belle réussite. Partout où on est allés, on nous a bien fait comprendre que c’était un classique. Je suis heureux pour le club, la ville et le président. C’est une vraie satisfaction de se retrouver deuxième en ayant mis fin à cette longue période. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (07/01/2022)