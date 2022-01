L’Olympique de Marseille s’est imposé face aux Girondins de Bordeaux (0-1) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 grâce à un but de Cengiz Ünder en première période. Cela faisait 44 ans que l’OM ne s’était pas imposé en Gironde. La réaction du meneur de jeu olympien Dimitri Payet à chaud au micro de Prime vidéo.

Bordeaux 0 1 OM Under (38′)

La réaction de Dimitri Payet au micro de Prime Vidéo après la victoire de l’OM contre Bordeaux (0-1) :

« C'est historique, ce qu'on a fait ce soir au-delà des trois points c'est extraordinaire. j'en ai vécu huit ou neuf années ou on venait ici et l'on ne gagnait jamais. Ce soir on met un terme à la plus longue série de l'histoire de la Ligue 1 et croyez moi que l'on est fiers de nous. Ce soir il y avait deux objectif casser cette série et conforter notre marche en avant en Ligue 1. On ne s'est jamais caché même s'il y a des équipes très fortes avec nous, l'objectif c'est de se qualifier pour la ligue des champions. Le moyen le plus facile c'est de finir deuxième pour éviter les barrages. On vise donc cette place même s'il y a beaucoup de concurrence. Il faudra faire attention de ne pas se relâcher après ce type de victoires importantes comme ce soir. Mais on a Lille et Lens derrière donc je pense que le groupe sera concerné car ce sont des matchs de Champions League. Je voudrais dédier cette victoire à tous les supporters et toutes les équipes de l'OM, tous les joueurs et les entraineurs qui sont venus ici depuis 43 ans. C'est la victoire de tout le monde et de tous les marseillais. » Dimitri Payet – Source Prime Vidéo