OM : « Sanson n’a jamais vraiment non plus été utile… »

L’OM a glané un point à 10 contre 11 dimanche face à Lyon. Voici la note et l’appréciation de Morgan Sanson sur ce match.

L’OM a souffert face à Lyon dimanche soir en clôture de la 6e journée de Ligue1. Si les marseillais ont ouvert le score par Payet, contre le cours du jeu, le meneur de jeu s’est fait expulser deux minutes plus tard. L’OM a ensuite encaissé un penalty avant de tenir ce résultat malgré une multitude de centres des lyonnais. L’animation offensive déjà inexistante avant le carton rouge, a complétement été mise de côté en suite. Encore une fois titulaire, Morgan Sanson a eu du mal à se situer, tout comme la majorité de ses coéquipiers. Le milieu de terrain court, mais un peu dans le vide…

Il n’a jamais rechigné à l’effort mais n’a jamais vraiment non plus été utile…

Il a couru, un peu partout, a fait acte de présence au moment de défendre sans vraiment peser et s’est parfois proposé sur les rares ballons d’attaque marseillais sans jamais être tranchant. Pas non plus très précis techniquement avec seulement 46,7% de passes réussies sur ses 15 passes tentées. Une rencontre qui ne va faire du bien ni à sa côte sur le marché, ni à l’opinion qu’en ont ses détracteurs…