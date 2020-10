Lyon – OM // Les Notes de FCM : Amavi force le respect !

Troisième nul consécutif sur le score de un but partout pour l’Olympique de Marseille. Mais ce point-ci arraché à Lyon, à dix contre onze, a meilleur goût.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 5/10

Son moins bon match de la saison…

Même si attention, il ne se rend coupable d’aucune bourde décisive ! Ça aurait pu être le cas la 75′, avec une sortie dans ses six mètres qui manque d’autorité, mais Stéphanie Frappart décide heureusement à ce moment-là de faire un peu de compensation après ses décisions sévères pour les Marseillais en première période. Ses interventions ont été moins tranchantes, moins sécurisées qu’à l’accoutumée à l’image de cette autre sortie bizarre à la 38′. Sans conséquence.

H. Sakai : 6/10

Un bon soldat qui a fait un match de bon soldat de plus…

Il a beaucoup couru, proposé des solutions à Thauvin et s’est arraché sur deux, trois situations. Il a parfois été submergé par les offensives sur son côté, dues notamment au très bon match de Melvin Bard, mais n’a jamais abandonné. Comme d’habitude. Quand il faut défendre comme il fallait le faire hier soir, ça fait du bien d’avoir un Sakai.

Alvaro : 5,5/10

Bon dans la défense jusqu’au boutiste en seconde période mais coupable sur une action stupide en première…

Le penalty qu’il concède est extrêmement sévère mais il aurait pu être évité, surtout par un joueur d’expérience comme lui. Ça entache un peu l’ensemble de sa prestation plutôt correcte. Lorsqu’il a fallu couper des centres ou se sacrifier (comme à la 57′), il a été bien présent et utile à la sauvegarde de ce point.

D. Caleta-Car : 6/10

Une tour de contrôle qui a passé son temps à dégager parce qu’il le fallait !

Avec 12 dégagements au total, il a amplement participé à la défense de sa surface de réparation et ne s’est jamais embarrassé de l’esthétique. Il aurait eu tort de le faire vu la physionomie du match. Il est monté en puissance au fil du match et ce, alors qu’il avait été très tôt averti (4′) pour un coude qui traînait. Il se permet notamment un excellent jaillissement dans le rond central à la 85′ qui a fait du bien à toute son équipe.

J. Amavi : 7/10

Quel match de guerrier !

Il a été défensivement énorme avec à son compteur 5 interceptions, 5 dégagements mais surtout une impression de difficulté imposée à l’adversaire. Plein d’énergie, il ne s’est jamais ménagé et a multiplié les interventions salvatrices. Offensivement, il a su pousser ses débordements à deux, trois reprises alors que son équipe était réduite à dix. Un vrai bon match.

B. Kamara : 4/10

Sa présence ne se fait plus sentir…

Ni dans les duels, ni dans la construction, ni dans la maîtrise tactique des rencontres. Il a même perdu un ou deux ballons qui aurait pu être dangereux pour son équipe (6′, 53′). Ses partenaires avaient encore plus besoin de sa qualité technique à dix qu’à onze mais il n’a jamais vraiment existé. Remplacé à la 61′ par Pape Gueye qui a fait une très bonne entrée apportant de la mobilité et de la puissance physique dans l’entre-jeu.

M. Sanson : 3,5/10

Il n’a jamais rechigné à l’effort mais n’a jamais vraiment non plus été utile…

Il a couru, un peu partout, a fait acte de présence au moment de défendre sans vraiment peser et s’est parfois proposé sur les rares ballons d’attaque marseillais sans jamais être tranchant. Pas non plus très précis techniquement avec seulement 46,7% de passes réussies sur ses 15 passes tentées. Une rencontre qui ne va faire du bien ni à sa côte sur le marché, ni à l’opinion qu’en ont ses détracteurs…

V. Rongier : 4/10

Il a fait à peu près la même chose que Sanson mais en un peu moins pire…

Lui aussi a couru partout, avec quand même un peu plus d’activité sur le côté droit, n’a pas eu une grande maîtrise tactique du match mais il a, au moins, réussi quelques gestes. 4 tacles notamment et 1 bonne frappe déviée à la 87′. 55 ballons touchés, 3 duels aériens gagnés, c’est dur mais il s’accroche à défaut de pouvoir faire mieux en ce moment.

F. Thauvin : 6/10

L’unique menace marseillaise pendant la majeure partie du match…

D’abord passeur décisif de jolie manière à la 16′, il a ensuite vu son équipe être réduite à dix. Il ne lui restait alors plus qu’à défendre et tenter de se projeter lorsqu’il le pourrait. Il l’a fait avec intensité dans les deux cas (la défense un peu moins) même si Bard lui a rendu la vie difficile dans les deux cas également. Pas un mauvais match étant donné les circonstances. Remplacé à la 75′ par Maxime Lopez pour ce qui pourrait être son dernier match sous le maillot marseillais.

D. Benedetto : 2/10

Une âme en peine…

Ok, son appel est utile sur l’action de l’ouverture du score marseillaise (16′). Voilà, c’est tout ce que l’on peut retenir du match de l’Argentin. 12 ballons touchés en une heure de jeu et quelques duels aériens gagnés (2) plus tard, il a été remplacé par Nemanja Radonjic, qui a été percutant, avec des espaces à dévorer et un « presque csc » provoqué (71′).

D. Payet : 3,5/10

Un but et un geste mal maîtrisé.

Voilà pour les 17 minutes du meneur de jeu de l’OM sur le terrain. Dommage qu’il ne soit pas resté plus longtemps avec ses partenaires, sa seule action offensive avait finie au fond des filets de Lopes…

LE COACH

André Villas-Boas : 6/10

C’était pas forcément beau mais la vérité est qu’il a maîtrisé ce qu’il a fait !

Jouer en mode « petit poucet » face à une équipe en grande difficulté quand elle doit faire le jeu, semblait être un choix payant lorsque Payet ouvrit le score à la 16′ sur la première incursion marseillaise en terre lyonnaise.

Lorsqu’il a fallu se ré-organiser après des événements arbitraux ayant complètement changé la configuration du match, il est parvenu à le faire avec un OM finalement presque meilleur à 10 qu’à 11 en seconde période. Enfin ces changements ont été cohérents notamment les entrées de Gueye et Radonjic qui ont fait du bien à l’ensemble de l’équipe.