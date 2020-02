OM – Toulouse : « Kamara, infranchissable et brillant techniquement »

L’OM s’est imposé 1-0 face à Toulouse ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Valère Germain…

L’OM a réalisé une grosse opération comptable en s’imposant face à Toulouse et profitant du faux pas de Rennes qui a fait match nul contre Brest. Si dans le jeu cela reste très moyen, André Villas-Boas peut compter sur un solide Mandanda et sur un Payet décisif…

Caleta-Car a également été très solide défensivement… Il en est de même pour Boubacar Kamara qui trouve de plus en plus ses marques au milieu de terrain…

Infranchissable et brillant techniquement…

Kamara a encore livré un gros match de sentinelle. Sécurisant pour toute son équipe grâce à sa mobilité et à son assurance dans les duels, il a aussi apporté balle au pied avec plusieurs ouvertures précises (21′, 23′) pour faire avancer le jeu. Notons également son nombre ahurissant de tacles réussis (9) et le fait qu’il fut la plaque tournante de l’équipe avec 103 ballons touchés et près de 90% de passes réussies. Un vrai bon match.