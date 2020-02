OM – TFC // Les Notes de FCM : Pas de jeu mais une colonne vertébrale en adamantium

L’Olympique de Marseille s’impose dans la difficulté face au Toulouse Football Club (1-0).

Retour sur les prestations individuelles des marseillais avec les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 7/10

Sans lui, c’est un seul point…

Encore une fois, il rapporte des points à l’OM, deux exactement lorsque à la 80′, il sort une parade monstre sur une tête de Leya Iseka ! Il avait également été au rendez-vous sur une frappe de Boisgard à la 6′. Sa sortie sur la première occasion de Leya Iseka d’entrée de match n’est pas irréprochable mais comme les grands gardiens, il a eu la réussite de voir la frappe de l’ancien de l’OM échouer sur son poteau…

B. Sarr : 4/10

Que de centres ratés !

Le match de Bouna Sarr a mis en valeur sa plus criante faiblesse en tant que latéral offensif : ses centres ! 9 tentés, 1 réussi ! Bon les centres peuvent être ratés statistiquement parlant mais aller dans les bonnes zones, pas avec Sarr. Pour vous en assurer vous pouvez revoir ceux effectués aux minutes 42 et 64. Défensivement, ce ne fut pas beaucoup plus brillant avec beaucoup d’espaces laissés dans son couloir et quelques moments difficiles en 1 vs 1 comme lorsque que Wesley Saïd le mit au sol sur un dribble (33′). Un match à oublier donc mais surtout une faiblesse à travailler !

D.Caleta-Car : 7/10

Encore un match de très bon défenseur créatif !

Encore impeccable dans ses duels au sol, le Croate a également été l’un des rares marseillais capable de créer quelque chose par ses passes. Sur ses six passes longues, il en a réussi 4 dont certaines splendides (26′, 50′). Une rampe de lancement donc qui a tenté de se projeter plusieurs fois balle au pied dans le camp adverse. Un plus défensif et offensif.

Alvaro : 4,5/10

Toujours limite mais ça passe !

L’Espagnol a été en grande difficulté en début de match avec beaucoup de difficultés dans le contrôle de la profondeur dans laquelle s’engouffraient les remuants Saïd et Leya Iseka. À la 15′, sur un contre, il récolte d’ailleurs un carton jaune mérité après une très mauvaise défense. Dans les relances, ce fut un peu mieux mais pas phénoménal non plus (72′, relance dans l’axe ratée) et il fut encore devancé par Leya Iseka à la 80′ sur l’énorme occasion toulousaine. Bon an mal an, il est passé entre les gouttes et aurait même pu être le héros du match sur une superbe frappe au dessus à la 47′.

J.Amavi : 6,5/10

Un combattant défensif précieux…

4 tacles réussis, 5 interceptions, 6 dégagements, Amavi a plus que répondu présent sur le plan défensif. Offensivement, c’est un peu moins brillant (notons tout de même un bon centre à la 50′) mais on se satisfera déjà de cette robustesse au combat retrouvée. Elle fut précieuse surtout en seconde période lorsque l’OM avait reculé et souffrait. Loin d’être Roberto Carlos mais redevenu un défenseur solide.

B. Kamara : 7,5/10

Infranchissable et brillant techniquement…

Kamara a encore livré un gros match de sentinelle. Sécurisant pour toute son équipe grâce à sa mobilité et à son assurance dans les duels, il a aussi apporté balle au pied avec plusieurs ouvertures précises (21′, 23′) pour faire avancer le jeu. Notons également son nombre ahurissant de tacles réussis (9) et le fait qu’il fut la plaque tournante de l’équipe avec 103 ballons touchés et près de 90% de passes réussies. Un vrai bon match.

M. Lopez : 5/10

Timide, timoré, a fait un match de remplaçant…

Alors qu’il avait une occasion en or de relancer la concurrence au milieu, le minot n’a pas posé son empreinte sur ce match. Trop lent et sans risques dans sa prise de décisions, il n’a que trop rarement été un élément déclencheur dans ce contexte de match fermé. Lorsque tout s’articulait bien autour de lui, il a pu être un maillon précieux de la chaîne mais le jeu ne s’est que trop rarement bien articulé. Bref, sans être spécialement mauvais, il n’a pas marqué de points.

M.Sanson : 5,5/10

Il n’a rien lâché malgré des difficultés…

Morgan Sanson a eu du mal à exister en première période avant de refaire surface lorsque l’OM était dans le dur dans le second acte. Il a alors couru, taclé, pressé… Bref, il s’est arraché et l’OM en avait besoin. Il aurait même pu finalement être passeur décisif à la 85′ mais Payet n’a pas suffisamment bien exploité l’offrande. À défaut d’avoir fait un grand match, il s’est rendu utile à l’équipe.

N.Radonjic : 3,5/10

En manque de spontanéité donc du mauvais Radonjic…

Comme à Saint-Étienne, le Serbe a semblé se perdre dans ses initiatives. Lui, le dribbleur a manqué de vitesse dans ses prises de décisions, a perdu trop de ballons (7) et n’a réussi que peu de différences (2 dribbles réussis). Seule sa bonne frappe cadrée à la 45′ apporte un peu de gaieté à son match. Remplacé à la 67′ par Khaoui qui aurait pu inscrire le second but d’une belle frappe bien détournée par Reynet (75′).

D.Payet : 7/10

Sans lui, c’est jamais trois points !

Encore une fois, c’est lui tout seul qui a fait la différence d’une frappe merveilleuse à la 51′. C’est son talent qui permet de bonifier le piètre match technique des marseillais. Il a une autre occasion mais manquera de peu la cible à chaque fois (85′). Comme d’habitude, il faut aussi le créateur numéro 1 d’occasions avec 5 passes clés, a beaucoup bougé pour trouver la solution avec 83 ballons touchés et offert au public du Vélodrome un contrôle d’anthologie à la 75′.

V. Germain : 3,5/10

Il a le mérite d’être sur le terrain, après…

Difficile de lui trouver une utilité même s’il met parfois du sien pour tenter d’impulser un timide pressing. Invisible dans la surface de réparation, introuvable dans le jeu, ses 23 ballons touchés pour 0 tir et 0 passe clé n’ont rien apporté à son équipe. Ha si, un bon centre à la 90′. Inutile tout simplement.

LE COACH

André Villas-Boas : 5/10

Ça a encore été moyen dans l’expression offensive mais en plus cette fois-ci l’OM a manqué de contrôle…

Au final, son équipe s’impose et parvient à maintenir en vie son incroyable série d’invincibilité (16 !), c’est l’essentiel. Il doit également faire avec un effectif court et un calendrier surchargé mais parvient malgré tout à prendre des points.

Dont acte. Mais une fois ces deux mois de folie passés, on attendra plus de jeu surtout face aux mal classés…