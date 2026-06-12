🏆 Coupe du Monde 2026 : Mexique, USA… les résultats, classement et matchs à venir !

Le Groupe A a livré ses premiers verdicts avec des débuts réussis pour le Mexique et la République de Corée, tous deux vainqueurs lors de la première journée. Les Mexicains prennent toutefois les commandes grâce à une meilleure différence de buts. Place désormais aux rencontres du jour, marquées par les entrées en lice du Canada et des États-Unis, deux des trois pays hôtes de ce Mondial 2026.

Le Mexique déjà en tête, le Canada et les États-Unis entrent en scène

Les résultats de la veille

🇲🇽 Mexique 2-0 Afrique du Sud 🇿🇦

Stade de Mexico – Groupe A

Le pays hôte a parfaitement lancé sa Coupe du Monde devant son public. Solides défensivement et réalistes offensivement, les Mexicains prennent les commandes du groupe grâce à une différence de buts favorable.

🇰🇷 République de Corée 2-1 Tchéquie 🇨🇿

Stade de Guadalajara – Groupe A

Dans une rencontre disputée, les Sud-Coréens ont pris le dessus sur une équipe tchèque accrocheuse. Trois points précieux qui leur permettent de rester au contact du Mexique.

Classement du Groupe A

Pos. Équipe J G N P BP BC Diff. Pts 1 🇲🇽 Mexique 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 🇰🇷 République de Corée 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 🇨🇿 Tchéquie 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 🇿🇦 Afrique du Sud 1 0 0 1 0 2 -2 0

Les matches du jour

🇨🇦 Canada 🆚 Bosnie-Herzégovine 🇧🇦 sur M6 et beinSports max 6

🕘 21h00

🏟️ Stade de Toronto (Toronto)

📌 Groupe B

Deuxième pays hôte à faire son entrée dans la compétition, le Canada aura à cœur de réussir ses débuts devant son public. Face à lui, la Bosnie-Herzégovine dispute l’un des plus grands rendez-vous de son histoire récente.

🇺🇸 États-Unis 🆚 Paraguay 🇵🇾 sur beinSports max 6

🕒 03h00 (dans la nuit de vendredi à samedi)

🏟️ Stade de Los Angeles (Los Angeles)

📌 Groupe D

Troisième pays organisateur, les États-Unis feront leurs débuts devant une sélection paraguayenne réputée pour sa rigueur et sa solidité. Les Américains espèrent démarrer idéalement leur Mondial à domicile.