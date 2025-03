Acherchour pointe du doigt les insuffisances de l’OM !

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée frustrante au Vélodrome en s’inclinant 0-1 contre le RC Lens, un revers d’autant plus amer qu’il intervient après une prestation globalement maîtrisée. Les hommes de Roberto De Zerbi ont dominé les débats, imposant leur tempo et se procurant plusieurs occasions, mais sans jamais parvenir à tromper la vigilance de Mathew Ryan qui a réalisé un match XXL. Le scénario a pris une tournure cruelle dans les dernières minutes lorsque les Sang et Or ont frappé sur l’une de leurs rares opportunités, laissant un OM impuissant et sans réaction. Ce résultat vient ponctuer une séquence compliquée pour les Marseillais en Ligue 1 : battus à Auxerre (3-0), vainqueurs sans briller face à Nantes (2-0) puis défaits contre Lens, ils n’ont engrangé que trois points sur neuf possibles. Un bilan insuffisant dans la course à la qualification en ligue des champions qui déçoit fortement Walid Acherchour…

Sur le plateau de DAZN après la rencontre, Walid Acherchour n’a pas caché sa déception face à cette inefficacité chronique, pointant du doigt une équipe marseillaise qui, malgré des intentions louables, ne parvient pas à concrétiser sa domination et à sécuriser sa deuxième place.

« Je suis très déçu… »

Le journaliste français a ainsi pointé les insuffisances de l’OM après cette défaite contre le Racing Club de Lens et cette décevante séquence Auxerre, Nantes et Lens :

« Lens fait un braquage ce soir, le problème c’est que ce braquage-là arrive dans le pire des timings, Monaco vient de concéder le nul contre Toulouse il y avait un vraiment une opportunité de faire un un gros résultat contre Lens qui est diminué. On va pas refaire le contexte, mais ne pas gagner contre Lens ce soir, ça la fout mal pour Marseille surtout avant d’arriver au Parc des Princes la semaine prochaine et même la séquence, moi je trouve que la séquence Auxerre, Nantes, Lens alors oui c’est pas mauvais, moi je suis d’accord la première mi-temps est plutôt bonne mais c’est insuffisant pour l’OM c’est insuffisant de faire 3 sur 9, c’est insuffisant dans le contenu moi je trouve que sur la fin de match tu dois emballer la rencontre je dois mettre un peu plus de folie. Les changements de De Zerbi, je trouve que le changement Rowe pour Merlin a un peu coupé les pattes je trouve que dans la surface de réparation il y a beaucoup moins de présence, Il y a des performances individuelles aussi qui sont un peu moins bonnes je trouve Hojbjerg moins bon, rabiot on ne l’a pas trop vu, voilà moi, je suis déçu, je suis déçu de l’OM ce soir parce que je pensais que véritablement on pouvait avoir un gros gros match au Vélodrome face à une équipe qui était en difficulté pour vraiment marquer son territoire avec cette 2e place là ce n’est pas le cas, et la semaine prochaine à 23h00 si ça fait défaite contre le Paris Saint-Germain la 2e place ça ne sera pas autant assurée que ça… »

