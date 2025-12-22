CAN 2025 : le Maroc s’impose 2-0 face aux Comores, Nayef Aguerd emballé !

Le Maroc a lancé sa CAN 2025 par une victoire solide contre les Comores (2-0), avec un but spectaculaire d’Ayoub El-Kaabi. Nayef Aguerd, défenseur de l’OM, s’est exprimé après la rencontre sur l’ambiance exceptionnelle et la performance de ses coéquipiers.

Une ouverture de score par Brahim Diaz

Dans le match d’ouverture disputé au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, le Maroc a longtemps peiné à trouver la faille face aux Comores. La délivrance est venue à la 55e minute grâce à Brahim Diaz, qui a conclu un mouvement collectif parfaitement construit pour ouvrir le score (1-0). Ce but a permis aux Lions de l’Atlas de gérer le rythme et de poser leur domination sur la rencontre.

Le Maroc a ainsi montré sa capacité à produire du jeu même sous pression, avec des combinaisons rapides et un pressing efficace. Nayef Aguerd, pilier de la défense, a contribué à maintenir la solidité défensive de son équipe, empêchant les Comores de revenir au score malgré quelques occasions.

El-Kaabi marque un but superbe et fait vibrer Rabat

La seconde réalisation du Maroc a été un moment fort de la soirée. Entré en jeu à la 64e minute pour remplacer Soufiane Rahimi, Ayoub El-Kaabi a inscrit un but splendide d’un retourné acrobatique à la 74e minute, sur un centre précis de Anass Salah-Eddine. Cette action a fait exploser le stade et a scellé la victoire (2-0).

En zone mixte, Nayef Aguerd a commenté l’ambiance et la performance de son coéquipier : “Incroyable. Je ne suis pas surpris, je suis né ici. Cela fait des mois, voire deux ans que le peuple marocain attend cette compétition. Je savais qu’ils seraient là pour nous soutenir, sous la pluie. Rien à dire.”

Sur le but d’El-Kaabi, il a ajouté : “Incroyable, Ayoub nous surprend. Il y a aussi Igamane qui avait marqué un joli but contre la Zambie. Ce qui me fait plaisir, c’est que les joueurs étaient sur le banc. Tout le monde veut représenter le Maroc, jouer 90 minutes mais ce qu’il a montré, il est rentré, il a marqué, je suis très content pour lui.”



Le Maroc confirme ainsi ses ambitions pour cette CAN 2025, avec un groupe solide et motivé. Nayef Aguerd conclut sur les objectifs à venir : “Cela va être une compétition très dure, toutes les équipes ont leur mérite. On a confiance en notre groupe, on va préparer match par match.”

Avec cette entrée en matière, le Maroc se place d’ores et déjà comme un candidat sérieux pour les phases finales, tout en offrant à Nayef Aguerd et à ses coéquipiers un début de compétition prometteur.