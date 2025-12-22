CAN 2025 : les 5 pépites à suivre !

Jeunesse, talent et ambition : ces joueurs pourraient marquer le tournoi et s’imposer comme les nouvelles références du football africain.

La Coupe d’Afrique des Nations a officiellement démarré avec la victoire hier du Maroc lors du match d’ouverture face aux Comores (2-0), devant son public. Une entrée en matière qui donne le ton d’une compétition où les regards seront aussi tournés vers la nouvelle génération de joueurs prêts à s’affirmer sur la scène continentale. Voici 5 joueurs qui pourraient briller pendant c mois de compétition.

Noah Sadiki (RD Congo)

À seulement 20 ans, Noah Sadiki arrive à la CAN 2025 avec un statut déjà affirmé. Déjà titulaire régulier avec Sunderland, le milieu de terrain impressionne par sa maturité et sa compréhension du jeu. Capable de jouer à la fois en sentinelle ou un cran plus haut, il sait gérer le tempo, orienter le jeu et sécuriser les phases de transition. Son volume de jeu et son intelligence tactique en font un élément clé de la RD Congo, qui comptera sur lui pour structurer son milieu de terrain face à des adversaires souvent très physiques.

Chemsdine Talbi (Maroc)

Devant son public, Chemsdine Talbi aura une pression particulière mais aussi une opportunité unique de se révéler. Âgé de 20 ans et évoluant à Sunderland, l’ailier marocain a montré qu’il pouvait être décisif malgré un temps de jeu encore irrégulier. Son explosivité, sa capacité à provoquer et son sens du but en font un profil intéressant pour dynamiter les défenses adverses. Dans un effectif marocain dense, il pourrait jouer un rôle de joker précieux tout au long du tournoi.

Yan Diomandé (Côte d’Ivoire)

À 19 ans, l’attaquant du RB Leipzig représente l’un des grands espoirs de la Côte d’Ivoire, tenante du titre. Ailier explosif évoluant, il s’est rapidement imposé en Allemagne par sa vitesse, sa percussion et sa capacité à faire des différences en un contre un. Ses statistiques en club parlent pour lui, avec 7 buts et 4 passes décisives en 16 rencontres. Dans une sélection ivoirienne riche en talents offensifs, Diomandé pourrait être l’un des joueurs capables de débloquer des situations fermées.

Ibrahim Maza (Algérie)

Très attendu par les supporters des Fennecs, il incarne le renouveau technique de l’Algérie. Milieu offensif de 20 ans, Maza se distingue par sa qualité de conduite de balle, sa vision du jeu et sa capacité à jouer entre les lignes. À l’aise sous pression, il sait créer des décalages et donner du rythme aux attaques. Dans un collectif algérien en quête de créativité, Maza pourrait rapidement s’imposer comme un maillon essentiel de l’animation offensive.

Christian Kofane (Cameroun)

À seulement 19 ans, Christian Kofane symbolise l’avenir offensif du Cameroun. Attaquant puissant du Bayer Leverkusen, il impressionne par son impact physique, son jeu dos au but et sa capacité à peser sur les défenses. Efficace dans la surface et solide dans les duels, il possède un profil parfaitement adapté aux exigences d’une CAN. Dans un tournoi souvent engagé, Kofane pourrait tirer son épingle du jeu et s’imposer comme l’une des révélations.



Cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 s’annonce comme une vitrine idéale pour ces jeunes talents, appelés à confirmer tout leur potentiel. Entre pression populaire, exigences tactiques et intensité physique, ces cinq joueurs auront l’occasion de franchir un cap et de s’affirmer comme les futurs visages du football africain.