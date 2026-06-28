CDM 2026 : un joueur de l’OM jouera les 8e !

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Le Canada a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à un succès arraché dans le temps additionnel face à l’Afrique du Sud (1-0). Titulaire en défense centrale, Derek Cornelius, sous contrat avec l’OM, poursuit son aventure mondiale au moment où son avenir en club suscite des interrogations.

Derek Cornelius poursuit son parcours avec le Canada

Dans un huitième de finale particulièrement fermé disputé ce dimanche à Los Angeles, le Canada a longtemps buté sur une solide équipe d’Afrique du Sud. Il a finalement fallu attendre les arrêts de jeu pour voir le capitaine Stephen Eustáquio faire la différence d’une frappe victorieuse (90e+2) et offrir aux joueurs de Jesse Marsch une qualification historique pour le tour suivant.

Titulaire dans l’axe de la défense canadienne, Derek Cornelius a participé à cette rencontre décisive et contribué au premier huitième de finale de Coupe du monde de l’histoire de sa sélection. Le Canada affrontera désormais les Pays-Bas ou le Maroc le 4 juillet à Houston, avec l’ambition de prolonger son parcours dans la compétition.

Un dossier à suivre pour l’OM

Cette qualification intervient alors que la situation de Derek Cornelius reste en suspens du côté de l’OM. Le défenseur revient d’un prêt aux Rangers qui n’a pas permis de s’imposer durablement au sein du club écossais. Son temps de jeu limité ne lui a toutefois pas fermé les portes de la sélection canadienne, où il conserve la confiance du sélectionneur Jesse Marsch.

Pour l’OM, la question de son avenir pourrait rapidement se poser durant le mercato estival. Le club marseillais évolue dans un contexte où la maîtrise des finances constitue un enjeu important, ce qui pourrait inciter les dirigeants à réévaluer chaque élément de l’effectif avant la reprise.

À ce stade, aucune décision officielle n’a été annoncée concernant l’avenir de Derek Cornelius à Marseille. Sa présence en Coupe du monde et sa qualification pour les huitièmes de finale offrent néanmoins une exposition supplémentaire au défenseur canadien, tandis que l’OM poursuivra son travail de construction d’effectif en vue de la prochaine saison. En l’absence de communication du club, il n’est pas possible d’affirmer si le joueur sera réintégré au groupe marseillais ou s’il fera l’objet d’un nouveau mouvement lors du mercato.