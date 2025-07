Concurrent OM : Lyon reste en L1 ! Mais sous conditions et avec 2 sanctions !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). C’est une nouvelle qui va impacter indirectement l’Olympique de Marseille : l’Olympique Lyonnais a été officiellement maintenu en Ligue 1 pour la saison 2025-2026, après la décision rendue par la commission d’appel de la DNCG. L’instance fédérale a ainsi infirmé le verdict initial de la LFP, qui avait prononcé une rétrogradation en Ligue 2 pour le club rhodanien, en raison de problèmes financiers.

La DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion), gendarme financier du football français, a cependant imposé deux sanctions à l’OL : un encadrement de la masse salariale et un encadrement des indemnités de mutation. Autrement dit, si les Gones resteront bien parmi l’élite, leur marge de manœuvre sur le marché des transferts sera fortement limitée.

Encadrement de la masse salariale et un encadrement des indemnités de mutation

Cette décision a été saluée par le club lyonnais via un communiqué officiel, publié peu après l’annonce. “L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. L’OL remercie la Commission d’Appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du Club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir”, a écrit le club.

L’OL a également insisté sur le soutien reçu ces dernières semaines. “La nouvelle direction, soutenue par l’engagement et le dévouement de nos actionnaires et prêteurs, est extrêmement reconnaissante pour tout le soutien reçu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Club, notamment de la part de ses supporters, collaborateurs, de ses joueurs, partenaires et des élus.”

Nous restons en Ligue 1 🔴🔵 L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le Club en Ligue 1. — Olympique Lyonnais (@OL) July 9, 2025



Enfin, le club rhodanien affiche déjà ses ambitions pour la suite : “La décision d’aujourd’hui constitue la première étape pour restaurer la confiance envers l’Olympique Lyonnais. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs, en nous préparant pleinement pour la saison prochaine.”

Pour l’OM, cette décision signifie qu’un concurrent direct historique reste bien dans l’élite, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la lutte pour l’Europe lors de la saison 2025-2026. Le maintien de l’OL pourrait également peser dans la dynamique du championnat, que les hommes de Roberto De Zerbi espèrent bien dominer.