Concurrent OM : Nouvelle révolution au RC Lens !

Alors que la saison s’est terminée pour tous les clubs de Ligue 1, l’heure est maintenant aux ajustements pour les différentes écuries. Une tache qui devrait s’annoncer colossale pour certains clubs comme le RC Lens qui, après le départ de son entraîneur, a changé de directeur général et sportif.

L’heure est au changement du côté du RC Lens ! Alors que le club a connu une saison sportive plutôt réussie en finissant à cinq points seulement des places qualificatives européennes, en interne l’ambiance était bien différente. Plusieurs désaccords au sein de la direction, ainsi que le départ annoncé de Will Still en fin de saison pour des raisons personnels, sont venus ternir légèrement cette fin de championnat.

Et récemment, ce sont deux acteurs majeurs du RC Lens qui ont également décidé de quitter le navire. Le directeur sportif, Diego Lopez, et le directeur général, Pierre Dréossi, devraient partir dans les prochains jours selon des informations rapportées par l’Équipe. En désaccord avec la stratégie sportive, les deux hommes ont décidé d’un commun accord avec le président Joseph Oughourlian de plier bagage durant cette intersaison.

Des désaccords sur la stratégie sportive

Une décision qui tombe mal pour les Sang et Or alors que Diego Lopez avait avancé sur plusieurs dossiers mercato en vue de la prochaine saison. Malgré une mission réussie de son côté après avoir vendu plusieurs joueurs cet hiver tout en rééquilibrant les comptes, la direction prise par le club ne semblait plus lui convenir. Idem pour Pierre Dréossi qui partagerait le même sentiment.

Il faudra donc tout rebâtir cet été, à tous les étages. Tandis que le président devra s’occuper de trouver un nouveau coach pour palier à Will Still, il devra également reconstruire tout son volet sportif dans la direction. Un chantier interne qui pourrait perturber l’inter-saison et la préparation du RC Lens, tandis que le mercato ouvrira ses portes le 1er juin en raison de la Coupe du monde des clubs.