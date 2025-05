Concurrent OM : Un nouveau coup dur pour l’OL et John Textor

La société Eagle Football Holdings, directement liée à l’Olympique Lyonnais et dirigée par John Textor, son président, a fait l’objet d’un rappel à la loi ! En cause : le non-respect des délais de communication de ses résultats financiers. En cas de second avertissement, elle pourrait risquer une dissolution pure et simple.

Rien ne va plus du côté de l’OL et de son président ! Alors que les Lyonnais restent sur trois défaites lors de leurs quatre derniers matchs, c’est aussi en coulisses que la situation se dégrade. En effet, John Textor, président de l’OL, est également à la tête de la société Eagle Football Holdings, en charge de la gestion du club et de son stade. Une entité donc intimement liée à l’avenir du club rhodanien.

Récemment, cette société a reçu un avertissement de la Companies House, l’équivalent britannique du registre du commerce et des sociétés. Ce rappel à l’ordre fait suite à un manquement : Eagle Football n’a pas communiqué ses résultats financiers dans les délais impartis. Une erreur qui pourrait sembler anodine, mais qui pourrait avoir des conséquences très lourdes, tant pour Textor que pour l’OL, déjà en grande difficulté financière.

Oubli ou situation financière compliquée ?

Si cet “oubli” n’a pour l’instant entraîné aucune sanction directe, la société va devoir rapidement se conformer à la réglementation britannique. En cas de nouveau manquement, elle s’exposerait à une dissolution pure et simple. Un nouveau coup dur en perspective pour les supporters lyonnais et leur président américain, si cela devait se concrétiser. Pour l’instant, toutefois, la situation reste sous contrôle.

Sur le plan sportif, Lyon joue gros lors des deux dernières journées de championnat, cruciales pour son avenir. John Textor, de son côté, doit désormais gérer plusieurs fronts.

En effet, le club reste menacé par une possible relégation administrative en Ligue 2, en raison de sa situation financière préoccupante. Une véritable épée de Damoclès plane au-dessus des Gones, qui comptaient sur une qualification en Ligue des Champions pour redresser la barre. Mais en occupant actuellement la 7ᵉ place du classement, et après deux défaites face à Saint-Étienne et Lens, les chances de voir l’OL disputer la prestigieuse compétition européenne la saison prochaine s’amenuisent fortement.

