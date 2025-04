Concurrents OM : Grosse inquiétude financière du côté de l’OL !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais a publié son rapport semestriel sur sa situation financière, mettant en lumière les risques liés au plan de redressement prévu par sa société-mère, Eagle Football Holdings. Alors que le club affiche toujours un déficit structurel, ce document détaille les stratégies envisagées pour assainir les comptes.

Deux leviers principaux sont mis en avant. Le premier repose sur un apport financier maximal de 150 millions d’euros, issu de l’introduction en bourse de Eagle Football Holdings à New York. Le second concerne des apports en trésorerie de la part de la société-mère et de ses actionnaires.

Incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation

Cependant, la mise en œuvre de ces mesures reste incertaine, ce que l’OL reconnaît lui-même dans son rapport : « Bien que le Groupe estime qu’il est probable que tout ou partie de ces opérations de financement et de ses nouveaux engagements nouveaux vis-à-vis des prêteurs soient menés à leur terme, tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d’exploitation de la société et de ses filiales ».

A lire : Pour Djellit, l’OM se met le feu à cause de son mercato !

Les commissaires aux comptes, chargés d’auditer ces finances, confirment ces incertitudes. Ils soulignent dans leur conclusion : « Nous attirons votre attention sur l’incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation ».

Ce rapport met donc en évidence la fragilité de la situation financière du club, dépendante de la réalisation de ces engagements financiers. Une incertitude qui pourrait avoir des conséquences sur l’avenir économique de l’OL.