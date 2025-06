Concurrents OM : John Textor ravi de faire tomber le PSG !

Une nuit mémorable pour le football brésilien ! Ce vendredi 20 juin 2025 à 03h00 CEST, le Paris Saint-Germain a subi une défaite inattendue face à Botafogo lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde des Clubs. Un exploit retentissant signé par le club brésilien, propriété de John Textor, qui a terrassé le champion d’Europe en titre. Très ému, le dirigeant américain a salué avec passion la performance de ses joueurs, soulignant l’impact symbolique de cette victoire.

Quelques instants après le coup de sifflet final, John Textor, propriétaire de Botafogo depuis 2022, a livré une déclaration marquante :

« Le PSG est la meilleure équipe au monde. Et ils ont probablement été la meilleure équipe ce soir. Mais nous avons joué avec cœur, et peut-être que nous en voulions plus. C’est un privilège de jouer contre eux dans ce format. De montrer que les équipes brésiliennes peuvent jouer au football. On a joué comme une équipe anglaise aujourd’hui. On était une équipe européenne ce soir. Je suis fier d’eux. »