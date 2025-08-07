CONCURRENTS OM : La guerre entre l’OL et Botafogo se poursuit !

CONCURRENTS OM : OL – Botafogo : tensions financières autour de prêts internes au groupe Eagle Football

Un nouveau feuilleton secoue l’empire multi-clubs de John Textor. Dans une lettre datée du 18 juin révélée par les médias brésiliens, Thairo Arruda, PDG de Botafogo, affirme que le club brésilien a injecté plus de 771 millions de réaux (environ 122 millions d’euros) dans les caisses de l’Olympique Lyonnais depuis 2023. Ces transferts d’argent ont pris la forme d’avances sur ventes de joueurs ou encore de fonds issus de la Macquarie Bank, visant à soulager la trésorerie du club rhodanien face aux exigences de la DNCG.

Près de 122 M€ de prêts depuis 2023, des divergences sur les remboursements

Parmi les opérations concernées figurent notamment le transfert anticipé de Luiz Henrique vers Lyon et la cession complexe de Thiago Almada, qui aurait provoqué un manque à gagner pour Botafogo.

Mais ces flux financiers internes au groupe Eagle Football ne se passent pas sans accroc. Alors que Botafogo réclame aujourd’hui 286 millions de réaux (environ 45 M€) et 410 millions de réaux supplémentaires liés aux transferts d’Almada et d’Igor Jesus, l’OL conteste les chiffres. Le club français reconnaît une dette de seulement 127 millions de réaux (environ 20 M€), niant toute responsabilité vis-à-vis des intérêts bancaires supportés par Botafogo.

Cette divergence souligne les tensions croissantes au sein du réseau dirigé par John Textor, déjà sous pression après une saison chaotique pour Lyon, qui a évité la relégation en Ligue 2 de justesse. Les débats financiers entre les deux clubs alimentent les critiques sur la gouvernance et la viabilité du modèle multi-clubs d’Eagle Football.

