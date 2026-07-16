Concurrents OM : La mauvaise nouvelle qui inquiète Lyon et Fonseca…

Absent de la feuille de match lors de la victoire de l’OL face au Servette FC (2-1) mercredi soir, Malick Fofana continue d’alimenter les inquiétudes du côté de Lyon. Alors qu’un retour à la compétition était évoqué pour cette rencontre amicale, l’ailier belge n’a finalement pas pu être aligné, et les explications données par Paulo Fonseca après la rencontre ont de quoi refroidir les Gones.

Un feu vert repoussé au dernier moment…

L’entraîneur portugais avait pourtant laissé entrevoir une possible apparition de son joueur pour quelques minutes. Mais la situation a basculé dans les derniers jours précédant la rencontre : “On avait programmé Malick pour qu’il soit là. Mais ces derniers jours, il y a eu des doutes, nous ne pouvons pas prendre de risque“, a expliqué le coach lyonnais.

La complexité du dossier tient notamment au fait que deux chirurgiens doivent encore se concerter avant de valider un retour à la compétition : “Le secteur médical a encore des doutes en ce moment. Malick est vraiment mieux. Mais les chirurgiens, l’Anglais qui l’a vu le dernier jour en Angleterre et le Français qui l’a opéré, doivent se rencontrer et discuter de l’opportunité qu’il rejoue avec nous. J’espère que tout ça se terminera bien. Pour le moment, ils ont décidé qu’il devait continuer à travailler pour progresser. Nous devons encore attendre “.

Paulo Fonseca a ensuite enchaîné sur la situation médicale de Malick Fofana inquiétante : ” Oui, c’est vrai. Mais il doit être avec nous pour beaucoup plus de temps. La vérité, c’est que le joueur a recommencé cette saison avec des douleurs. Il est mieux. Mais les chirurgiens doivent faire un point “.

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Des douleurs présentes depuis le début de la présentation…

Au-delà de ce nouveau contretemps, Fonseca a surtout tenu à rappeler que les difficultés de Fofana ne datent pas d’hier : “La vérité est qu’il a commencé cette saison avec des douleurs et les chirurgiens ont besoin de faire le point“, a-t-il détaillé, saluant au passage l’investissement quotidien de son joueur pour progresser malgré la gêne physique.

Une situation qui n’empêche pas qu’il faudra attendre pour revoir Malick Fofana retrouver le niveau qui était le sien avant sa longue absence : ” Une saison retardée pour lui ? Oui, c’est vrai. Malick doit être avec nous depuis beaucoup de temps, mais il a commencé cette saison avec des douleurs. Il a progressé. En ce moment, il est bien, mais les chirurgiens ont besoin de faire une réunion pour regarder ce que nous devons faire. J’espère que Malick continuera de travailler normalement les prochains jours avec nous “.

Une déclaration qui traduit une forme de résignation face à un dossier médical qui s’éternise. Blessé gravement à la cheville en octobre 2025 contre Strasbourg, Fofana peine toujours, neuf mois plus tard, à retrouver une totale liberté physique.

Des conséquences jusque sur le mercato…

Ce nouveau coup dur n’est pas sans incidence sur les plans estivaux du club rhodanien. L’OL envisageait initialement une possible vente du Belge cet été, mais l’incertitude autour de sa cheville a changé la donne : c’est finalement Afonso Moreira qui a pris la direction du Bayer Leverkusen contre un montant pouvant grimper aux alentours de 34 millions d’euros bonus compris, laissant Fofana à Lyon pour l’instant.

Résultat, l’OL se retrouve avec un ailier toujours incertain physiquement, un secteur offensif à réorganiser, et un entraîneur qui ne peut plus se permettre le moindre optimisme de façade sur ce dossier. Tant que les deux chirurgiens n’auront pas donné leur feu vert commun, Malick Fofana devra poursuivre son travail individuel, loin des terrains et de la compétition.