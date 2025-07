Concurrents OM : Le PSG prend une danse et ternit son image…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Paris Saint-Germain espérait conclure une saison historique par un nouveau trophée. Mais en finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, le PSG a été largement dominé par Chelsea (0-3), affichant un visage inquiétant face à une équipe londonienne bien supérieure ce soir-là.

Malgré une première occasion de Désiré Doué à la 18e minute, le club de la capitale a rapidement été mis sous pression. Cole Palmer, intenable, a ouvert le score pour Chelsea à la 22e minute sur une frappe croisée, bien servi par Malo Gusto. Huit minutes plus tard, l’international anglais doublait la mise après avoir mystifié Vitinha et Beraldo d’un crochet du gauche (30e). Juste avant la pause, Joao Pedro, lancé dans la profondeur par Palmer, inscrivait le troisième but d’un joli piqué face à Donnarumma (43e). Le PSG rentrait aux vestiaires mené 3-0, complètement dépassé.

Défaite 3-0 et maitrise de Chelsea !

En seconde période, les hommes de Luis Enrique ont tenté de réagir. Kvaratskhelia (48e), Dembélé (52e) et Vitinha (59e) se sont créés des occasions, mais le gardien Robert Sánchez s’est montré impérial, réalisant plusieurs arrêts décisifs. Les espoirs parisiens s’éteignaient définitivement à la 86e minute avec l’expulsion de Neves, coupable d’un tirage de cheveux sur Cucurella.

Mauvais gestes en pagaille dont Luis Enrique !

Bin alors on est mauvais perdant Luis ? 😁 pic.twitter.com/2zZW7doQ1U — Nicolas Filhol (@FilholNicolas) July 13, 2025

Ce large revers en finale de la Coupe du Monde des Clubs ternit légèrement la très belle saison du Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Ligue 1 et de la Coupe de France. Mais cette défaite contre un Chelsea impressionnant rappelle que le club parisien a encore des étapes à franchir pour dominer le football mondial.