Concurrents OM : Le tirage complet de Monaco en Ligue Conférence

L’AS Monaco connaît désormais ses six adversaires pour la phase de ligue de la Ligue Conférence. Pour sa première participation à la compétition, le club de la Principauté affrontera notamment Brighton et Fribourg. Le directeur sportif Thiago Scuro y voit une vraie opportunité pour Monaco, même s’il refuse pour l’instant de parler de statut de favori.

Brighton et Fribourg au programme

Le tirage au sort a réservé plusieurs affiches intéressantes à l’AS Monaco.

Les Monégasques recevront Fribourg, Lincoln Red Imps et Nordsjælland.

À l’extérieur, ils se déplaceront sur les terrains de Brighton, Hearts et du CSKA Sofia.

Le programme complet :

Fribourg (domicile)

Brighton (extérieur)

Lincoln Red Imps (domicile)

Hearts (extérieur)

Nordsjælland (domicile)

CSKA Sofia (extérieur)

« Une opportunité de faire quelque chose pour le club »

Au micro de Canal+, le directeur sportif monégasque Thiago Scuro s’est montré satisfait du tirage.

« On a fait un bon tirage, on va avoir de bons matchs en phase de ligue, c’est important. »

Il refuse toutefois de placer Monaco parmi les favoris d’entrée.

« Non, pas de statut de favori. L’objectif c’est se qualifier pour la phase de play-off, il faudra prendre des points importants. »

Scuro reconnaît néanmoins que cette première participation peut représenter une vraie opportunité de trophée.

« C’est la première fois que Monaco va jouer cette compétition, c’est une opportunité de faire quelque chose pour le club. »

Le dirigeant monégasque a aussi profité de l’occasion pour évoquer la fin du mercato. Le départ de Folarin Balogun reste possible, tandis que Monaco espère conserver Lamine Camara. Concernant d’éventuelles recrues, Scuro a prévenu que tout dépendrait encore des départs dans les prochains jours.