Concurrents OM : Malgré ses dettes, Lyon continue de recruter…

Paradoxalement, l’Olympique Lyonnais continue d’animer le marché des transferts alors que sa situation financière reste l’une des plus préoccupantes du football français. Longtemps menacé par les sanctions de la DNCG en raison d’un endettement massif, le club rhodanien cherche pourtant à rester compétitif sur le terrain.

Recruter malgré les contraintes

Selon les derniers bilans publiés par Eagle Football Group, maison mère de l’OL, la dette globale du groupe dépasse les 500 millions d’euros, tandis que les résultats financiers demeurent lourdement déficitaires. Cette situation avait conduit la DNCG à imposer de sévères restrictions au club, allant jusqu’à une interdiction de recrutement à certaines périodes et une menace de rétrogradation administrative. Malgré ce contexte alarmant, Lyon continue d’explorer des pistes pour renforcer son effectif. Le club mise principalement sur un modèle de recrutement intelligent : joueurs libres, prêts, jeunes talents à fort potentiel de revente ou opérations financées par des départs préalables. L’objectif est clair : maintenir la compétitivité sportive sans aggraver davantage les finances.

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Michele Kang à la manœuvre

L’arrivée de Michele Kang à la présidence a également marqué un tournant. Les efforts réalisés pour réduire les coûts et alléger la masse salariale ont permis à l’OL d’obtenir un assouplissement partiel des mesures de la DNCG. Le club bénéficie désormais d’une marge de manœuvre plus importante sur les transferts, même si ses dépenses restent étroitement surveillées. Cette stratégie n’est toutefois pas sans risque. On pourrait s’interroger sur la pertinence de poursuivre le recrutement alors que les comptes restent dans le rouge. D’autres estiment au contraire qu’un affaiblissement sportif entraînerait une baisse des revenus liée aux droits TV, aux compétitions européennes et aux recettes de billetterie, aggravant encore davantage la situation financière. L’OL se trouve ainsi face à un équilibre délicat : se reconstruire économiquement tout en restant suffisamment ambitieux pour retrouver les sommets sportifs. Dans les prochains mercatos, chaque recrue sera observée autant pour son apport sur le terrain que pour son impact sur des finances qui restent sous haute surveillance.

Reste désormais à savoir si l’Olympique Lyonnais parviendra à transformer cette période de transition en véritable relance durable. Entre la nécessité de réduire une dette toujours considérable et l’obligation de rester compétitif sur la scène nationale et européenne, le club avance sur une ligne de crête. Les prochains mercatos et les résultats sportifs à venir diront si cette stratégie d’équilibriste peut porter ses fruits ou si l’OL devra, à terme, revoir plus profondément son modèle économique…

Paul Laffisse