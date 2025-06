Concurrents OM : Rétrogradation de l’OL en Ligue 2 : un séisme qui fait réagir ! Choc, Textor visé !

Le 24 juin 2025, un véritable coup de tonnerre a frappé le football français : l’Olympique Lyonnais, club historique et septuple champion de France, a été rétrogradé administrativement en Ligue 2 par la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) pour des raisons financières.

Cette décision, rendue après une audition au cours de laquelle le président John Textor et le directeur du football Michaël Gerlinger n’ont pas su convaincre le gendarme financier, a provoqué une onde de choc parmi les supporters, les anciens joueurs et les figures emblématiques du club.

Jean-Michel Aulas : « Un choc, un coup terrible »

Jean-Michel Aulas, président légendaire de l’OL de 1987 à 2022, a exprimé une vive émotion après cette annonce. Sur son compte X, il a publié un message poignant :

« C’est un choc. Un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l’Olympique Lyonnais. Je pense d’abord aux joueurs, aux éducateurs, aux salariés du club, à nos supporters tellement fidèles, et à tous ceux pour qui l’OL est bien plus qu’un club. Pendant 36 ans, j’ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J’ai tout donné pour bâtir un club solide, respecté, ambitieux et sain financièrement. Aujourd’hui, c’est la tristesse qui domine. Et une immense incompréhension. »

Aulas, qui avait repris un OL alors en Ligue 2 pour en faire un acteur majeur du football européen, reste mesuré. Par respect pour les institutions et en raison du décès récent de Bernard Lacombe, il s’abstient de commenter davantage les décisions, mais affirme :

« Je souhaite de tout mon cœur que l’appel, et les garanties que pourra apporter l’OL — et surtout celles de John Textor et de ses associés au sein d’Eagle Football Holding — permettront de revenir sur cette situation inédite. Je resterai, comme je l’ai toujours été, vigilant et profondément attaché à l’avenir de notre club. »

Sidney Govou : « Textor nous a enfumés »

Plus tranchant, Sidney Govou, figure emblématique du club et septuple champion de France, a violemment critiqué la gestion de John Textor dans une interview accordée au Parisien :

« John Textor nous a enfumés. C’est un beau parleur, zéro crédibilité à mes yeux. Ces mecs-là font du business avec l’argent des autres. Si l’OL coule, il retournera à Botafogo pour faire les mêmes conneries. »

Connu pour son franc-parler, l’ancien attaquant ne décolère pas face à ce qu’il perçoit comme une gestion désastreuse du club :

« En deux ans, Textor a tout saccagé. »

Les Bad Gones : « Textor, disparais ! »

Du côté des supporters, la colère est également montée d’un cran. Les Bad Gones, principal groupe ultra de l’OL, ont publié un communiqué virulent sur les réseaux sociaux, exigeant le départ immédiat du président américain :

« Textor n’a jamais été et ne sera jamais l’homme de la situation. Nous appelons ses nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clés de l’Olympique Lyonnais à quelqu’un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été faits. »

Ils reprochent à Textor, qualifié de « supporter de Botafogo » en référence à son autre club brésilien, de ne pas comprendre l’histoire ni l’identité lyonnaise.

Un club sous tension, un avenir incertain

Si cette rétrogradation en Ligue 2 est confirmée après l’appel, ce serait une première depuis 1989 pour l’OL. Les réactions contrastées d’Aulas, Govou et des Bad Gones traduisent un mélange de tristesse, de colère et de désarroi face à la chute d’un club qui a dominé la Ligue 1 dans les années 2000.

Tandis que Jean-Michel Aulas appelle à l’unité et à la mobilisation, Sidney Govou et les supporters n’ont plus confiance en John Textor. Le club lyonnais s’apprête désormais à mener une bataille juridique cruciale pour tenter de sauver sa place en Ligue 1.

Les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir du club. Entre espoir d’un miracle administratif et crainte d’un naufrage historique, Lyon retient son souffle.