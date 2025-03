Concurrents OM : Textor allume un autre président de Ligue 1 !

Une nouvelle réserve vient s’ajouter à la liste. L’OGC Nice a confirmé avoir déposé une réserve concernant le transfert de Thiago Almada, prêté gratuitement par Botafogo à l’OL, deux clubs appartenant à John Textor. Le président niçois, Jean-Pierre Rivère, a assumé cette décision avant la rencontre face à Lyon ce dimanche.

« On le fait aussi. J’ai pris un engagement, il y a quelques semaines, et je respecte ma parole. Franchement, je n’ai rien contre Laurent (Prud’homme, directeur général de l’Olympique Lyonnais), c’est un garçon charmant. Mais on ne renie pas une parole donnée », a déclaré Rivère au micro de DAZN.

Le club azuréen suit ainsi la tendance initiée par plusieurs clubs de Ligue 1, dont Reims, Brest, le PSG et Toulouse, qui ont tous déposé des réserves ces dernières semaines. Celles de Reims et Toulouse ont d’ailleurs été rejetées par la Commission juridique de la LFP.

John Textor tacle « Jean Bière »

Agacé par cette situation, John Textor n’a pas tardé à répondre. Après la rencontre entre Nice et l’OL, le président lyonnais s’est emporté sur Instagram, critiquant vertement son homologue niçois. « L’homme honnête qu’est Jean-Pierre Rivère a avoué sa collusion honteuse contre l’OL. Encore quelque chose qui divise, à l’heure où notre championnat a besoin d’unité », a publié l’homme d’affaires américain en story.

Malgré cette polémique, les réserves déposées contre l’OL ont peu de chances d’aboutir. Le club rhodanien est en règle sur le dossier Thiago Almada. Bien que la DNCG ait interdit les recrutements, Lyon peut réaliser des prêts gratuits tant qu’ils remplacent un joueur parti.

Cette nouvelle tension entre dirigeants de Ligue 1 intervient alors que l’OL lutte pour redresser sa saison sportivement et en coulisses.