Coupe du Monde 2026 : Angleterre, Belgique, Etats-Unis, quelles heures et chaînes TV ?

Favoris annoncés, outsiders retrouvés, nation hôte en quête de repères : les trois prochains matchs de ce Mondial 2026 promettent leur lot de suspense. L’Angleterre tentera de confirmer son statut face à la RD Congo, la Belgique et le Sénégal s’affronteront dans un duel à l’issue totalement incertaine, tandis que les États-Unis rêvent d’imiter le Canada et le Mexique en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Direction l’Angleterre, la Belgique et les États-Unis pour un tour d’horizon complet.

L’Angleterre pour confirmer…

Victorieux sans grosse difficulté face au Panama grâce à des réalisations d’Harry Kane et Jude Bellingham, les Three Lions affrontent ce soir à 18 heures la RD Congo des anciens Marseillais Chancel Mbemba et Cédric Bakambu. Un match qui, sur le papier, paraît nettement à l’avantage des Anglais. Seulement, les scénarios dignes d’une Coupe du Monde vécus jusqu’à présent peuvent donner de l’espoir au peuple congolais, qui se battra jusqu’au bout après une qualification en meilleurs troisièmes et une victoire 3-1 contre l’Ouzbékistan.

En face de la RD Congo se dresse l’un des favoris pour le sacre final. Emmenés par Harry Kane, auteur de 3 buts et d’une saison remarquable avec le Bayern Munich, la défense congolaise aura fort à faire. Sans oublier Jude Bellingham, qui comptabilise 2 réalisations à son actif et voudra montrer qu’il peut être l’un des leaders de cette équipe d’Angleterre.

Si ce match est particulier pour beaucoup de joueurs congolais, dont la plupart évoluent en Premier League, il le sera encore plus pour Aaron Wan-Bissaka et Axel Tuanzebe, qui ont représenté l’Angleterre avec les équipes de jeunes. Ils auront sans doute à cœur de montrer l’étendue de leur talent et de jouer un mauvais tour à la bande d’Harry Kane. Le match sera diffusé à partir de 18 heures (heure française) sur M6 et beIN Sports 1.

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Le duel des anciens Marseillais…

Comme évoqué dans notre article publié hier soir, la rencontre entre la Belgique et le Sénégal est un duel entre anciens Marseillais. Rudi Garcia, entraîneur de la Belgique, affrontera 5 ex-Olympiens. Un duel qui s’annonce complexe et dont l’issue est loin d’être écrite à l’avance.

Auteurs de deux phases de poules décevantes, Belges et Sénégalais auront naturellement à cœur de se racheter et de poursuivre l’aventure américaine. Tous deux larges vainqueurs lors de leur 3e match de poule, scellant ainsi leur qualification parmi les meilleurs troisièmes, la Belgique et le Sénégal ont engrangé de la confiance grâce à leurs victoires respectives : 5-1 pour les Diables Rouges contre la Nouvelle-Zélande, et 5-0 pour les Lions de la Téranga contre l’Irak.

Si ce duel s’annonce dense et physique au milieu de terrain, avec les associations Tielemans-De Bruyne-Onana côté belge et Pape Gueye-Idrissa Gueye-Lamine Camara côté sénégalais, la différence pourrait bien venir des ailes. La vitesse d’Ismaïla Sarr pourrait faire très mal à la défense belge, qui aura du mal à rivaliser avec l’ailier de Crystal Palace à la course.

C’est un match à l’issue indécise, qui pourrait bien se jouer jusqu’aux prolongations : aucune des deux équipes n’est nettement supérieure à l’autre, et la décision se fera sans doute sur les choix tactiques. Ce sera notamment un duel dans le duel entre Rudi Garcia et Pape Thiaw, qui s’affronteront pour la première fois.

Après le Canada et le Mexique, les États-Unis en huitièmes ?

Leur défaite contre une Turquie déjà éliminée (3-2) n’est peut-être que la conséquence d’une volonté de faire tourner l’effectif pour ce dernier match de poule, histoire de préserver les forces vives. Mauricio Pochettino et ses joueurs semblent, à l’image du Canada et du Mexique, habités par une volonté de déjouer les pronostics, eux qui accueillent ce Mondial à domicile. Si jusqu’à présent les États-Unis n’avaient jamais performé en compétition internationale, cette édition pourrait bien lancer une nouvelle dynamique pour les Américains. Emmenée par un brillant Folarin Balogun, la Team USA se prépare à affronter la Bosnie-Herzégovine, qualifiée parmi les meilleurs troisièmes.

C’est un duel qui semble à l’avantage des États-Unis, portés par le soutien de leurs supporters dans une compétition disputée à domicile, et par une nouvelle génération de joueurs alliant la fougue de la jeunesse à l’expérience.

Le coup d’envoi sera donné à 2 heures du matin (heure française) cette nuit, au Levi’s Stadium de Santa Clara. Le vainqueur de cet affrontement sera opposé au vainqueur du match Belgique-Sénégal, disputé plus tôt dans la soirée.

Entre les ambitions assumées de l’Angleterre, l’incertitude totale du choc Belgique-Sénégal et l’appétit grandissant des États-Unis sur leurs terres, cette série de huitièmes de finale en devenir illustre à merveille l’imprévisibilité de ce Mondial 2026. Alors que les cadors historiques du football semblent parfois marcher sur des œufs, les nations hôtes et les “petites” nations continuent de bousculer la hiérarchie établie. Une chose est sûre : entre exploits individuels et solidarité collective, cette nuit et cette soirée s’annoncent riches en rebondissements, et le tableau des quarts de finale pourrait bien réserver son lot de surprises.

Mercredi 1er juillet

18h : Angleterre – RD Congo (M6 + beIN Sports)

22h : Belgique – Sénégal (M6 + beIN Sports)

Jeudi 2 juillet

2h : Etats-Unis – Bosnie-Herzégovine (beIN Sports)

Paul Laffisse