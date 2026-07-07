Coupe du Monde 2026 : Argentine – Egypte, Colombie – Suisse, quelles chaînes TV et quelles heures ?

Ce mardi 7 juillet, la Coupe du Monde 2026 tourne définitivement la page des huitièmes de finale. Au programme : deux affiches qui font saliver, Argentine-Égypte et Suisse-Colombie. Quatre nations, une seule obsession : ne pas rentrer à la maison.

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Messi contre le rêve des Pharaons…

L’Argentine arrive à ce rendez-vous avec l’étiquette de favorite collée sur le maillot — logique, quand on est championne du monde en titre. Mais soyons honnêtes : rien dans le tour précédent n’a rassuré le camp albiceleste. Face à un Cap-Vert venu jouer sans complexe, Scaloni et ses hommes ont tremblé jusqu’en prolongation avant d’arracher un 3-2 poussif. Des largesses défensives, une équipe qui semble parfois tenir sur les seules épaules de Messi — à 39 ans, toujours là, toujours décisif, mais jusqu’à quand ?

En face, il y a une histoire qui dépasse le simple résultat sportif. L’Égypte, portée par un Mohamed Salah des grands soirs, a validé son billet face à l’Australie au bout du suspense insoutenable des tirs au but. Et maintenant, les Pharaons se présentent à l’un des rendez-vous les plus importants de leur histoire récente sans rien à perdre : ce qui, dans le football, est parfois la pire nouvelle pour l’adversaire.

Ce huitième a des allures de choc entre deux légendes de leur continent : Messi, l’icône sud-américaine, contre Salah, le symbole du football africain. D’un côté, l’Argentine voudra imposer son jeu et sa technique. De l’autre, l’Égypte comptera sur sa discipline et son sens du contre pour créer la surprise.

Le vainqueur retrouvera en quarts le gagnant de Suisse-Colombie.

Un duel plus équilibré qu’il n’y paraît…

Sur le papier, la Colombie part avec une petite longueur d’avance. Les Cafeteros ont livré une phase de groupes solide, puis éliminé le Ghana (1-0) sans trembler, comme le rapporte le Matin : une équipe qui semble avoir trouvé son rythme au meilleur moment, et qui ne cache plus son ambition : aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde qui se joue à domicile pour une partie du continent.

Face à elle, une Suisse qui avance sans étinceler mais sans jamais vraiment craquer non plus. Après avoir dominé l’Algérie (2-0), les Helvètes confirment ce qu’on sait d’eux depuis toujours : pas les plus flamboyants, mais increvables tactiquement, et redoutables pour qui sous-estime leur rigueur.

Entre le tranchant offensif colombien et la discipline suisse, ce match a tout d’un duel de styles, et pourrait bien se jouer sur un détail, un moment de vérité, une occasion manquée ou saisie.

Une chose est certaine : à l’issue de cette journée, le tableau des quarts de finale sera complet. Et connaissant cette Coupe du Monde 2026, elle nous réserve sans doute encore quelques frissons.

Paul Laffisse