Coupe du Monde 2026 : Brésil, Allemagne, Pays-Bas – Maroc, quelles heures, quelles chaînes TV ?

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Après l’entrée en matière à suspense entre l’Afrique du Sud et le Canada, la phase à élimination directe de cette Coupe du monde 2026 s’accélère avec un programme XXL : le Brésil défie le Japon, l’Allemagne croise le fer avec le Paraguay, puis les Pays-Bas affrontent le Maroc dans la nuit. Trois tickets pour les huitièmes de finale sont en jeu.

Brésil – Japon (19h, Houston)

Premier des trois rendez-vous du jour : le Brésil, large vainqueur du groupe C (7 points, +6), affronte un Japon invaincu et qualifié depuis la deuxième place du groupe F, derrière les Pays-Bas. Les Auriverde, portés par un doublé de Vinícius Júnior contre l’Écosse, possèdent la meilleure attaque du tour, mais devront se méfier d’un adversaire qui les avait renversés (3-2) lors d’un amical en octobre dernier — sans Gabriel Magalhães ni Marquinhos en face, cette fois bien présents. Carlo Ancelotti devra composer sans Raphinha (blessé à la cuisse), tandis que côté japonais, le capitaine Kō Itakura est incertain et Takefusa Kubo quasiment forfait. Le vainqueur défiera, en huitièmes, le gagnant de Côte d’Ivoire – Norvège.

Allemagne – Paraguay (22h30, Boston)

Quadruple championne du monde, l’Allemagne de Julian Nagelsmann a livré l’une des phases de groupes les plus spectaculaires du tournoi (7-1 contre Curaçao, 2-1 contre la Côte d’Ivoire), avant un faux pas sans conséquence contre l’Équateur (1-2) à effectif remanié. Le trio Wirtz-Musiala-Havertz, soutenu par un Deniz Undav étincelant depuis le banc, donne à la Mannschaft l’attaque la plus prolifique de cette partie du tableau. En face, le Paraguay, qualifié parmi les meilleurs troisièmes, a fondé son parcours sur une défense solide (un seul but encaissé sur ses deux derniers matches) mais une attaque famélique. Les deux sélections ne se sont affrontées qu’une fois en compétition officielle, en 2002, pour une victoire allemande 1-0. Le vainqueur du soir pourrait croiser la route de l’équipe de France dès les huitièmes de finale.

Pays-Bas – Maroc (3h, nuit de lundi à mardi, Monterrey)

L’affiche la plus relevée de la soirée clôturera le programme. Les Pays-Bas de Ronald Koeman, vainqueurs du groupe F avec dix buts marqués en trois matches, montent en puissance, portés par les attaquants Brian Brobbey et Cody Gakpo (trois et deux buts). Le Maroc, lui, reste sur la lancée de sa demi-finale historique au Qatar en 2022 : invaincu en phase de groupes, deuxième du groupe C derrière le Brésil seulement à la différence de buts, le groupe de Mohamed Ouahbi peut compter sur Achraf Hakimi et Brahim Díaz pour faire la différence. Les deux nations ne se sont croisées qu’à de rares occasions, la dernière fois en Coupe du monde remontant à 1994 déjà une victoire néerlandaise. Une rencontre fermée, potentiellement amenée à se jouer en prolongation, est annoncée.

Au-delà des trois résultats, cette soirée résume assez bien l’esprit de ce premier tour à élimination directe. D’un côté, des favoris annoncés — Brésil, Allemagne, Pays-Bas — qui doivent désormais transformer leur statut en résultats, sous peine de connaître le même sort que l’Uruguay ou l’Iran, déjà rentrés à la maison. De l’autre, des outsiders — Japon, Paraguay, Maroc — qui ont prouvé en phase de groupes qu’ils savaient se montrer plus que solides face à de grosses cylindrées. Le format à 48 équipes a déjà livré son lot de surprises ; reste à savoir si cette soirée en ajoutera une nouvelle, ou si la hiérarchie traditionnelle reprendra ses droits avant les choses sérieuses des quarts de finale.

Lundi 29 juin 2026 :

Brésil- Japon à 19 heures (heure française)- M6 & BeIn Sports 1

Allemagne- Paraguay à 22h30 (heure française)- M6 & BeIn Sports 1

Mardi 30 juin 2026 :

Pays-Bas- Maroc à 3 heures du matin (heure française)- BeIn Sports 1

Paul Laffisse