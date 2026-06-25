Coupe du Monde 2026 : Brésil, Canada, Maroc, Suisse tous en 16e…

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La 3e et dernière journée de la Coupe du Monde a commencé hier et va continuer jusqu’au dimanche 28. Si certaines équipes comme l’Allemagne, la France ou la Norvège sont d’ores et déjà qualifiées, d’autres ont validé leur billet pour les huitièmes de finale au cours de cette nuit…

Le Mexique en 8es… la surprise Afrique du Sud…

Même si le Mexique était déjà qualifié après la 2e journée et sa victoire contre la Corée du Sud, l’un des trois pays hôtes a réalisé la passe de 3 en s’imposant contre la République Tchèque 3-0 sur des buts de Chavez, Quiñones et Fidalgo, tous inscrits en 2nde période… Un match dominé par les Mexicains, qui sont l’unique nation ayant réalisé un clean sheet lors de leurs trois rencontres de poules…

Autre fait marquant de ce République Tchèque-Mexique, la rentrée de Guillermo Ochoa, 40 ans, à la 77e minute, qui a reçu une belle ovation de la part du public…

Dans l’autre rencontre du Groupe A, la Corée du Sud a été surprise par l’Afrique du Sud qui, à l’image du Mexique, s’est qualifiée pour les huitièmes de finale… Les Bafana Bafana ont trouvé la faille à la 63e minute grâce au but de Maseka, ailier droit sud-africain. Le pays hôte du Mondial 2010 sera opposé au Canada, le dimanche 28 juin à 21 heures (heure française).

La Suisse en tête du Groupe B

Dans cette rencontre décisive du Groupe B, c’est la Suisse de Breel Embolo qui s’est imposée 2-1 face au Canada. Un nouveau but du jeune Manzambi a permis à la Nati d’empocher une nouvelle victoire, synonyme de 1ère place. Côté canadien, c’est Promise David, buteur de l’Union Saint-Gilloise, qui a réduit l’écart…

Alors que le Canada sera opposé à l’Afrique du Sud dimanche 28 juin à 21 heures, la Suisse affrontera un 3e de groupe parmi les suivants : E, F, G, I ou J. Les Suisses seront prochainement fixés sur leur adversaire des huitièmes de finale…

De son côté, la Bosnie-Herzégovine s’est imposée contre le Qatar et peut espérer une qualification en 16e de finale du fait de sa position de meilleur 3e… Ce classement sera à surveiller car il pourrait bien réserver son lot de surprises et proposer des affiches alléchantes dans ce Mondial…

Le Brésil et le Maroc en 8es aussi…

Dans leur duel à distance, Brésiliens et Marocains sont venus à bout de leur adversaire. Victoire 3-0 pour Vinícius (auteur d’un doublé) et ses coéquipiers. Le dernier but du Brésil a été inscrit par Matheus Cunha (Manchester United). Défaite face à une Seleção intraitable, l’Écosse de Scott McTominay figure pour l’instant parmi les meilleurs 3es du Mondial… Attention à la Belgique, à la RD Congo, à l’Équateur ou encore au Sénégal, qui pourraient venir jouer les troubles-fêtes et rafler la mise à la fin de leur dernier match de poule… Après l’entrée de Guillermo Ochoa, c’est celle de Neymar qui a engendré une vague d’émotions pour le public brésilien. Le milieu offensif est rentré à la place de Cunha à la 76e minute.

Dans l’autre rencontre de ce Groupe C, le Maroc a battu la valeureuse équipe d’Haïti, qui avait réussi à ouvrir le score avant de s’incliner 4-2. Un très beau visage offert par l’un des petits poucets de la compétition, qui n’a pas à rougir de son parcours. Malgré une élimination en phase de poules, les performances haïtiennes ne sont pas passées inaperçues… Wilson Isidor (Sunderland) et ses coéquipiers pourraient revenir lors des prochaines éditions du Mondial pour jouer les troubles-fêtes…

Paul Laffisse