Coupe du Monde 2026 : Côte d’Ivoire, France, Mexique… Quelles heures et quelles chaînes TV ?

Confirmation attendue pour la France…

Après une phase de groupes aboutie — trois matchs, trois victoires, dont un succès 4-1 face à la Norvège — l’Équipe de France aborde ces huitièmes de finale en position de force. Une telle régularité constitue une première sous l’ère Deschamps, et le message envoyé au reste de la compétition est clair : les Bleus sont sérieux, concentrés, et ambitieux.

Figure centrale de cette belle série, Ousmane Dembélé a crevé l’écran lors de la phase de poule. Auteur d’un triplé mémorable, l’ailier du PSG s’est lancé dans la course au Ballon d’Or et aborde ce huitième de finale avec une confiance décuplée. Autour de lui, Kylian Mbappé et ses coéquipiers semblent avoir trouvé le bon équilibre entre efficacité collective et expressions individuelles.

En face, la Suède ne sera pas une adversaire à prendre à la légère. Présent en conférence de presse d’avant-match, Didier Deschamps l’a bien rappelé, insistant sur la menace que représente le trio offensif suédois : la puissance d’Alexander Isak et Viktor Gyökeres, associée à la rapidité d’Anthony Elanga, constitue un danger permanent pour n’importe quelle défense. Le sélectionneur a martelé sa philosophie habituelle : rien ne doit être laissé au hasard, et la préparation doit être irréprochable.

Car malgré une qualification qui semble presque assurée sur le papier, les Bleus n’ont aucune raison de se relâcher. L’élimination de l’Allemagne hier soir, sortie aux tirs au but par un Paraguay pourtant largement dominé, est là pour rappeler que dans un Mondial à élimination directe, aucune nation n’est intouchable. La France est prévenue.

Huitièmes pour les Éléphants ou les Vikings ?

C’est sans doute l’un des chocs les plus indécis de ces huitièmes de finale. Ce soir à 19 heures (heure française), la Côte d’Ivoire et la Norvège se disputeront le droit d’affronter le Brésil au prochain tour, après la qualification difficile mais méritée de la Seleção face au Japon.

Du côté des Éléphants, la dynamique est excellente. Qualifiés avec la manière après une victoire convaincante 2-0 face à Curaçao, les Ivoriens arrivent gonflés à bloc et portés par une ferveur populaire immense. Leur collectif bien huilé et leur solidité défensive en font un adversaire redoutable pour n’importe qui.

En face, la Norvège arrive dans une configuration particulière. Battus 4-1 par la France lors de leur dernier match de poule, les Vikings ont néanmoins la chance de pouvoir compter sur les retours de trois éléments majeurs : Erling Haaland, Alexander Sørloth et Martin Ødegaard, tous trois ménagés et maintenus sur le banc face aux Bleus. Leur fraîcheur physique, couplée au gabarit imposant des deux attaquants, sera un atout de poids face à la défense ivoirienne — elle-même loin d’être en reste sur le plan athlétique.

Une rencontre aux allures de choc de cultures footballistiques, entre la fougue africaine et la puissance scandinave. Voilà précisément ce qui fait tout le charme de ce Mondial à 48 équipes, qui redistribue les cartes et offre aux nations émergentes une scène mondiale à leur mesure.

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Le Mexique peut-il continuer sur sa lancée ?

À l’image de la France, le Mexique a réalisé une phase de groupes parfaite, remportant ses trois rencontres avec autorité. Le Tri aborde donc ces huitièmes de finale avec une confiance intacte et une dynamique positive. Cette nuit, à 3 heures du matin (heure française), ils affronteront l’Équateur de Willian Pacho, l’un des défenseurs les plus en vue de cette compétition, dans ce qui s’annonce comme un duel physique et tactique haletant entre deux nations qui ont tout à prouver sur la scène mondiale.

Les Mexicains voudront confirmer que leur sans-faute en poule n’était pas un accident. Les Équatoriens, eux, chercheront à démontrer qu’ils ont les moyens de rivaliser avec les meilleures équipes du continent américain. Une rencontre à ne pas manquer, qui pourrait bien réserver son lot de surprises.

En l’espace de quelques heures, le tableau des quarts de finale va considérablement se dessiner. La France confirme-t-elle son statut de favorite ou rejoindra-t-elle l’Allemagne dans la liste des déceptions de ce Mondial ? La Norvège retrouvera-t-elle ses jambes et ses stars pour écarter une Côte d’Ivoire décidée à écrire sa propre histoire ? Et le Mexique, si séduisant en phase de groupes, saura-t-il franchir le cap qui lui a si souvent résisté sur la scène mondiale ?