Coupe du Monde 2026 : Dembélé étincelant, le Sénégal qualifié, Algérie, Belgique… les résultats du weekend !

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Les derniers matchs de la phase de poule de cette Coupe du Monde ont encore réservé leur lot de surprise. L’Uruguay de Marcelo Bielsa a été éliminé, l’Algérie s’est qualifiée dans les meilleurs troisièmes, le Sénégal a largement battu l’Irak pour valider son billet… retrouvez le résumé des derniers matchs de phase de groupe de ce Mondial !

La France impériale, le Sénégal se qualifie

Seule équipe avec le Mexique à avoir remporté ses trois matches de poule, la France a conclu sa phase de groupes par une large victoire 4-1 face à une Norvège très remaniée, privée d’Erling Haaland resté sur le banc. Le héros du soir se nomme Ousmane Dembélé : le Ballon d’or a signé son premier triplé en équipe de France, inscrit en seulement 32 minutes, portant son total à quatre buts dans ce Mondial. Désiré Doué a clôturé la marque d’une tête bien sentie tout à la fin du match, pour son premier but en Coupe du monde. Les Bleus terminent ainsi en tête du groupe I.

Dans l’autre rencontre de cette poule, le Sénégal a corrigé l’Irak (5-0) à Toronto. Habib Diarra a ouvert le score avant qu’Ismaïla Sarr, Pape Gueye auteur d’un doublé et Iliman Ndiaye ne se chargent du reste. Une victoire qui permet aux Lions de la Téranga de figurer parmi les meilleurs troisièmes.

La Belgique et l’Égypte filent au tour suivant

Dans le groupe G, la Belgique a réglé son compte à la Nouvelle-Zélande sur le score sans appel de 5-1, avec un doublé de Leandro Trossard et des buts de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Alexis Saelemaekers. Les Diables Rouges terminent en tête de la poule. Derrière eux, l’Égypte a validé sa qualification — une première de son histoire au-delà de la phase de groupes en concédant un match nul 1-1 face à l’Iran, malgré l’ouverture du score rapide de Mahmoud Saber.

Cap-Vert historique, l’Uruguay de Bielsa éliminé

Le groupe H a offert l’un des grands récits de ce Mondial : le Cap-Vert, qui disputait sa toute première Coupe du monde, a décroché sa qualification pour les seizièmes de finale en tenant l’Arabie saoudite en échec (0-0), terminant deuxième de sa poule sans avoir remporté le moindre match. Dans le même temps, l’Espagne a confirmé son statut de favori en battant l’Uruguay (1-0), éliminant au passage la sélection de Marcelo Bielsa.

Angleterre, Croatie et Ghana se qualifient depuis le groupe L

L’Angleterre a fait le nécessaire face à un Panama déjà décroché, s’imposant 2-0 pour terminer en tête du groupe L. Dans l’autre match, la Croatie a renversé le Ghana (2-1) grâce à des buts de Petar Sučić (31e) et Nikola Vlašić (83e), Derrick Luckassen ayant égalisé entre-temps pour les Ghanéens (73e, but validé par la VAR). Les Croates prennent ainsi la deuxième place, tandis que le Ghana, troisième, se qualifie tout de même grâce au repêchage des meilleurs troisièmes.

La Colombie domine le groupe K, la RD Congo écrit l’histoire

La Colombie a validé la première place du groupe K après un match nul vierge face au Portugal (0-0). Mais le grand exploit de la soirée vient de la République démocratique du Congo, qui a renversé l’Ouzbékistan (3-1) après avoir été menée au score, pour décrocher une qualification inédite en seizièmes de finale — du jamais-vu depuis le retour du pays en Coupe du monde, absent de la compétition depuis 1974.

Algérie – Autriche, le money-time le plus fou du Mondial

Dans le groupe J, déjà bouclé par l’Argentine, l’Algérie et l’Autriche se sont livré un match totalement fou, achevé sur un score de 3-3. Menés par un but rapide de Marko Arnautovic, les Algériens ont égalisé par Rafik Belghali avant la pause, puis Marcel Sabitzer a redonné l’avantage aux Autrichiens. Riyad Mahrez a égalisé une première fois, avant d’inscrire dans les arrêts de jeu ce qui semblait être le but de la victoire algérienne (3-2, 90e+3) — jusqu’à ce que Sasa Kalajdžić n’arrache l’égalisation de la tête trois minutes plus tard (90e+6). Ce nul qualifie les deux équipes pour les seizièmes de finale et élimine l’Iran. De son côté, l’Argentine a conclu sa phase de groupes par une troisième victoire (3-1 contre la Jordanie), Lionel Messi inscrivant son sixième but du tournoi d’un coup franc en fin de match.

Paul Laffisse