Coupe du Monde 2026 : Espagne – Belgique, qui rejoindra les Bleus en 1/2 ?

Ce soir, au SoFi Stadium de Los Angeles, l’Espagne et la Belgique s’affrontent en quart de finale pour décrocher leur billet pour la demi-finale et un rendez-vous avec l’équipe de France, tombeuse du Maroc (2-0) la veille à Boston. D’un côté, la solidité presque insolente de la Roja. De l’autre, l’irrégularité assumée mais efficace des Diables Rouges. Deux profils que tout oppose, pour un même objectif.

L’Espagne, la forteresse du tournoi

la Roja de Luis De La Fuente a connu des débuts poussifs, un nul frustrant face au Cap-Vert (0-0), avant de monter crescendo : démonstration contre l’Arabie saoudite (4-0), victoire étriquée face à l’Uruguay grâce à un but d’Álex Baena, puis un succès arraché dans le temps additionnel contre le Portugal en huitièmes de finale, sonnant la fin de l’aventure pour Cristiano Ronaldo.

Mais la vraie force espagnole se lit dans les chiffres : cinq matchs, zéro but encaissé, cinq clean sheets. Un record qui fait de la Roja la première sélection de l’histoire à ne pas concéder le moindre but sur six matchs consécutifs de Coupe du monde, en comptant son huitième de finale de 2022 contre le Maroc. Devant, Mikel Oyarzabal (4 buts) porte l’attaque, tandis que le duo Rodri-Pedri continue de dicter le tempo au milieu et que Lamine Yamal reste la principale source de danger offensif. Une qualification pour le dernier carré offrirait à l’Espagne seulement sa deuxième demi-finale mondiale de l’histoire, seize ans après le sacre de 2010.

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La Belgique, une montée en puissance à confirmer

Le parcours des Diables Rouges de Rudi Garcia a été plus chaotique, mais tout aussi efficace au final. Après une victoire large contre la Nouvelle-Zélande (5-1) et un succès arraché contre le Sénégal (3-2), la Belgique a impressionné en huitièmes en écrasant les États-Unis, l’une des nations coorganisatrices, sur le score sans appel de 4-1. Ce résultat lui offre un quatrième quart de finale de l’histoire, synonyme de compositions parfois surprenantes mais d’un collectif qui répond présent au moment décisif.

Offensivement, la Belgique affiche l’un des bilans les plus prolifiques du tournoi avec 13 buts inscrits en cinq matchs (3e au classement derrière la France et l’Argentine). Le revers de la médaille, c’est une défense plus perméable : 5 buts encaissés, dont 3 dès la première période. Dans les buts, Thibaut Courtois reste le roc sur lequel s’appuie toute l’équipe, lui qui n’a pas manqué de rappeler les similitudes avec le quart de finale de 2018 face au Brésil, où la Belgique l’avait emporté malgré un statut d’outsider.

Un duel de styles, une seule ambition…

Sur le papier, la hiérarchie semble tranchée : l’Espagne, invaincue, impériale en défense et solide dans tous les compartiments, s’avance en large favorite face à une Belgique portée par son inventivité offensive mais plus fébrile derrière. L’historique en Coupe du monde entre les deux nations est mince, une victoire belge aux tirs au but en 1986, une revanche espagnole en 1990, et n’apporte guère d’indications sur ce nouveau chapitre.

Mais quel que soit le nom du vainqueur, l’équipe de France sait déjà à quoi s’attendre : un adversaire capable de faire douter par sa rigueur défensive s’il s’agit de l’Espagne, ou de faire déjouer par sa capacité à frapper vite s’il s’agit de la Belgique. Que ce soit la Roja ou les Diables Rouges qui se dressent face aux Bleus le 14 juillet à Dallas, la demi-finale promet un panel d’émotions à la hauteur de l’enjeu.

Programme TV :

Vendredi 10 juillet 2026 :

Espagne – Belgique à 21 heures (heure française), au SoFi Stadium, Los Angeles – M6 & BeIn Sports

Paul Laffisse