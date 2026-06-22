Coupe du Monde 2026 : France, Argantine, Algérie… quelles heures, quelles chaines TV ?

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Alors que certaines nations ont d’ores et déjà validé leur qualification pour les 16es de finale, d’autres devront attendre la fin de leur 2e match pour être fixées sur leur avenir… et continuer à croire au Rêve Américain. Voici les prochains matchs du Mondial qui nous attendent entre aujourd’hui et demain.

Les Bleus attendus

Forts de leur succès 3-1 face au Sénégal, les hommes de Didier Deschamps sont attendus au tournant face à l’Irak pour ce 2e match de poule. Une rencontre au cours de laquelle le sélectionneur français souhaite voir ses joueurs impliqués de la première à la dernière seconde : « Ne les considérez pas dans votre tête comme une petite équipe ». Une mise en garde qui en dit long sur l’exigence du sélectionneur avant ce rendez-vous.

Dans ce même groupe I, les Norvégiens de Haaland affronteront les Sénégalais de Sadio Mané. En tête du groupe grâce à la différence de buts, les Norvégiens feront face à des Lions de la Téranga désireux de se racheter après leur défaite inaugurale contre l’Équipe de France.

Ce groupe promet d’être riche en émotions et en rebondissements. Reste à voir qui en prendra la tête et qui sera éliminé de la course.

L’Argentine pour confirmer, l’Algérie pour se relancer

Les coéquipiers de Facundo Medina se sont imposés face aux Fennecs d’Amine Gouiri lors du match inaugural. Pour ce 2e match, les champions du monde en titre seront attendus au tournant et devront confirmer leur victoire initiale. Ils affronteront ce soir à 19h (heure française) l’Autriche, vainqueure 3-1 face à la Jordanie, dans un match qui scellera sans doute le classement final du groupe J.

De leur côté, les Algériens auront sans doute à cœur de se reprendre face à la Jordanie et de définitivement lancer leur aventure américaine, avec pour ambition de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026.

Lundi 22 juin

Argentine – Autriche — 19h (heure française) — M6 & beIN Sports 1

France – Irak — 23h (heure française) — M6 & beIN Sports 1

Mardi 23 juin

Norvège – Sénégal — 2h du matin (heure française) — beIN Sports 1

Jordanie – Algérie — 5h du matin (heure française) — beIN Sports 1

Paul Laffisse