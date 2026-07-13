Coupe du Monde 2026 : France – Espagne, Argentine – Angleterre, quelles chaînes TV et quelles heures ?

Le Mondial 2026 entre dans sa dernière semaine. Les deux finalistes seront connus mercredi soir, au terme d’un dernier carré qui réunit les quatre meilleures nations au classement FIFA. Demain soir à 21 heures, jour de fête nationale, la France retrouve l’Espagne. Le lendemain, l’Argentine de Lionel Messi affronte l’Angleterre de Jude Bellingham.

France – Espagne, enfin une qualification des Bleus ?

Ce nouveau duel entre la France et l’Espagne a des airs de rendez-vous obligé : les deux équipes se croisent désormais à chaque grand tournoi au stade des demi-finales. Vainqueurs à deux reprises consécutives, à l’Euro 2024 puis en Ligue des Nations, portés par un Lamine Yamal des grands soirs, les Espagnols semblent avoir trouvé la formule pour museler les Bleus de Didier Deschamps.

Le sélectionneur Luis de la Fuente ne s’en cache pas. Après la victoire de la Roja contre la Belgique vendredi soir, il a prévenu que la France aurait, elle aussi, des raisons de s’inquiéter avant ce match. Une confiance partagée par son joyau Lamine Yamal, qui a assuré que toute la sélection abordait cette demi-finale sereinement, cette affiche étant attendue depuis le début du tournoi. Deux mèches allumées côté espagnol, à la veille d’un match qui pourrait entrer dans l’histoire un soir de fête nationale pour la France.

Sur le terrain, les Bleus affichent pourtant un bilan sans faute : six victoires en six matchs, dont un succès net contre le Maroc (2-0) en quart de finale. Auteur d’un but ce soir-là, Kylian Mbappé a repris seul la tête du classement des buteurs du tournoi, à égalité avec Lionel Messi. Côté espagnol, la qualification a été plus disputée face à une Belgique accrocheuse (2-1). Mais la Roja reste portée par la génération qui a conquis l’Euro 2024, avec Yamal en fer de lance dans les grands rendez-vous.

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Angleterre – Argentine : retrouvailles sous haute tension…

Mercredi 15 juillet, l’Angleterre affronte l’Argentine tenante du titre à l’Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (21h, heure française). Les deux sélections ne s’étaient plus croisées en Coupe du Monde depuis un match de poule en 2002, mais leurs précédents duels dans la compétition ont marqué plusieurs générations, du quart de finale de 1986 à l’élimination aux tirs au but de 1998.

Le parcours anglais vers ce dernier carré a été une leçon de résilience. Après avoir dominé la RD Congo puis surmonté une exclusion contre le Mexique en huitièmes, les Three Lions ont dû passer par la prolongation face à la Norvège d’Erling Haaland, muet ce soir-là. Le héros de ce parcours se nomme Jude Bellingham : auteur d’un doublé décisif contre les Scandinaves, il devient le premier joueur à inscrire au moins deux buts lors de matchs à élimination directe consécutifs dans un même Mondial depuis Diego Maradona en 1986.

Face à lui, une Argentine méthodique mais jamais tranquille. Menés 2-0 contre l’Égypte en huitièmes, les champions du monde en titre ont renversé la vapeur en inscrivant trois buts dans le dernier quart d’heure. En quart de finale contre la Suisse, réduite à dix après l’ exclusion de Breel Embolo, il a fallu attendre la prolongation et une frappe splendide de Julián Álvarez pour valider le billet, Lautaro Martínez scellant le score en toute fin de match. À 39 ans, Lionel Messi continue d’écrire l’histoire du tournoi : il partage la tête du classement des buteurs avec huit réalisations et reste le principal moteur créatif de l’Albiceleste.

Quel que soit le nom des deux vainqueurs, ils se retrouveront dimanche 19 juillet au MetLife Stadium, dans la région de New York, pour la finale de cette édition du Mondial. Les deux équipes battues ne rentreront pas immédiatement à la maison : elles s’affronteront samedi 18 juillet à Miami pour la petite finale, qui désignera la troisième place du tournoi.

D’un côté, une France en quête de revanche après deux échecs consécutifs face à l’Espagne, et une Roja qui répond toujours présente dans les grands rendez-vous. De l’autre, une Angleterre qui rêve de sa première finale mondiale depuis 1966, face à une Argentine portée par un Messi métronomique. Ce dernier carré promet d’être l’un des plus disputés de l’histoire récente de la compétition.

Programme TV :

Mardi 14 juillet 2026 :

France – Espagne à 21 heures, heure française à l’AT&T Stadium, Arlington – M6 & BeIn Sports 1

Mercredi 15 juillet 2026 :

Angleterre – Argentine à 21 heures, heure française à l’Atlanta Stadium, Atlanta – BeIn Sports 1

Paul Laffisse