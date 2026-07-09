Coupe du Monde 2026 : France – Maroc pour ouvrir le bal des 1/4… quelles chaînes TV et quelle heure ?

Deux parcours solides jusqu’ici

Invaincue depuis le début du tournoi, l’Equipe de France affiche un bilan impressionnant : victoires face au Sénégal (3-1), à l’Irak (3-0), à la Norvège (4-1), à la Suède (3-0), puis face au Paraguay (1-0) en huitièmes de finale. Un parcours sans accroc qui installe les Bleus en favoris légitimes pour aller chercher une troisième demi-finale consécutive, après 2018 et 2022.

En face, le Maroc a lui aussi impressionné. Sorti deuxième de son groupe, il a d’abord éliminé les Pays-Bas au bout du suspense, aux tirs au but, en seizièmes de finale, avant de balayer le co-hôte canadien (3-0) en huitièmes. Portés par leur parcours de demi-finalistes surprise en 2022, les Lions de l’Atlas abordent ce quart avec l’ambition assumée d’aller plus loin encore.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Une polémique arbitrale s’invite avant le coup d’envoi…

À la veille de la rencontre, c’est la désignation de l’arbitre argentin Facundo Tello qui a fait débat. Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps a refusé d’alimenter la polémique, appelant à faire confiance au corps arbitral : ” Je pars du principe qu’il y a des désignations, on ne peut rien y faire ” a déclaré le sélectionneur des Bleus. Peu de temps avant, le défenseur central du Bayern Munich, Dayot Upamecano tenait ce même discours : ” Je ne vais pas me concentrer sur qui sera l’arbitre, je ne l’ai jamais fait, on (Equipe de France) ne l’a jamais fait non plus. ” Des déclarations qui rappellent que l’adversaire du match sera le Maroc et non le corps arbitral.

Autre sujet de tension : les cartons jaunes. Plusieurs joueurs des deux camps marchent sur des œufs, à une victoire d’une suspension pour une éventuelle demi-finale. Côté français, Manu Koné, Bradley Barcola et Michael Olise sont déjà avertis. Côté marocain, Issa Diop, Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss devront eux aussi se montrer prudents.

En conférence de presse hier soir, Mohamed Ouahbi a affiché une sérénité assumée à la veille du quart de finale face aux Bleus. Le sélectionneur marocain estime que son groupe a franchi un cap depuis la demi-finale de 2022 : «On est meilleur qu’en 2022. En 2022, j’avais des regrets en tant que supporter. On va devoir jouer ce match, ne pas avoir de regrets, faire mieux et jouer à 2000 %, avec le couteau entre les dents. »