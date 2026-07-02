Coupe du Monde 2026 : Kane et Tielemans en héros nationaux, les USA en 8es…

Malmenés une bonne partie de leur rencontre, les Anglais et les Belges ont trouvé les ressources mentales face à la RD Congo et au Sénégal pour valider leur billet pour les 8es de finale. De leur côté, les Américains poursuivent leur parcours dans ce Mondial et se qualifient pour le prochain tour, à l’image du Canada et du Mexique.

L’Angleterre peut remercier Harry Kane

L’entame de match des Three Lions a été plus que difficile hier soir. Opposés aux Léopards de la RD Congo, les hommes de Thomas Tuchel ont été bousculés par des Congolais organisés en 4-1-4-1 (modulable en 4-3-3 dès la récupération de balle), avec notamment un travail défensif sans faille de la ligne d’attaque (Wissa, Mbuku et Cipenga). Ce dernier a ouvert le score dès la 7e minute de jeu sur une action pleine de verticalité : Chancel Mbemba adresse un centre millimétré, Djed Spence (latéral droit anglais) juge mal la trajectoire, Cipenga récupère le ballon et frappe fort au premier poteau pour tromper la vigilance de Jordan Pickford. 1-0 pour des Léopards très entreprenants depuis le début du match.

L’homme de cette première mi-temps est sans conteste Lionel Mpassi, qui a multiplié les arrêts jusqu’à décourager les offensifs anglais. À la 30e, à la 35e et à la 45e+2, le gardien du Havre a montré l’étendue de ses qualités. Le point de bascule intervient peut-être lorsque Yoann Wissa passe tout près de doubler la mise à la 42e minute.

Devant à la mi-temps, les Congolais repartent avec la même mentalité pour le second acte : défendre en équipe et profiter de la vitesse de Cipenga et Wissa pour piquer en contre et exploiter les espaces laissés par l’arrière-garde anglaise. Mais un coaching gagnant de Thomas Tuchel change tout pour l’Angleterre. Djed Spence sort, Declan Rice est repositionné au poste de latéral droit, Eberechi Eze entre au milieu, et l’Angleterre trouve la faille par l’intermédiaire de l’incontournable Harry Kane, qui marque d’une tête décroisée à la 75e minute sur un centre magnifique d’Anthony Gordon, entré peu de temps auparavant. Le buteur du Bayern Munich s’offre ensuite un doublé à la 86e minute, d’une frappe lourde dans la lucarne.

Les Three Lions affronteront l’un des pays hôtes, le Mexique, lundi à 2 heures du matin (heure française) à l’Estadio Azteca de Mexico, face aux hommes de Javier Aguirre, qui auront l’avantage d’évoluer à domicile avec un soutien important du peuple mexicain.

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Une Belgique renversante élimine le Sénégal

Dans l’un des 16es de finale les plus indécis de ce Mondial 2026, le suspense a duré les 120 minutes de jeu. Point commun entre la Belgique et le Sénégal : une phase de poule décevante et une qualification acquise à la dernière journée.

Côté choix tactiques, Rudi Garcia a décidé de se priver de Romelu Lukaku au coup d’envoi, remplacé par Charles De Ketelaere. Au milieu de terrain, c’est Vanaken (Bruges) qui prend la place d’Onana, habituellement aligné aux côtés de Youri Tielemans (capitaine) et Kevin De Bruyne. Côté Lions de la Téranga, Pape Thiaw doit composer avec le forfait d’Édouard Mendy, confirmé mardi soir, et titularise Mory Diaw, gardien du Havre. En attaque, on retrouve deux anciens Marseillais, Iliman Ndiaye à droite et Ismaïla Sarr, replacé dans l’axe pour exploiter les espaces laissés par les Diables Rouges. Le début de match est à l’avantage des Sénégalais, qui bousculent les Belges. Leur temps fort se concrétise par l’ouverture du score d’Habib Diarra, à l’affût sur une tête d’Ismaïla Sarr repoussée par le poteau. Le joueur de Sunderland fait preuve d’opportunisme et place les Lions de la Téranga devant au score.

L’envie débordante des Sénégalais reste la même en seconde période : à la 51e minute, lancé par une superbe transversale de Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Ismaïla Sarr se défait d’Arthur Théate et trompe Thibaut Courtois de près. 2-0 pour des Sénégalais qui dominent la rencontre et sont proches de faire définitivement craquer les Belges. C’était sans compter sur les entrées de Romelu Lukaku et Diego Moreira, qui changent le visage offensif des Diables Rouges. Le premier marque et égalise à la 86e minute sur un centre de Thomas Meunier. Trois minutes plus tard, c’est le capitaine Youri Tielemans qui, d’une tête bien sentie, égalise pour la Belgique, renversant totalement la tendance de la rencontre et sapant le moral des Sénégalais. L’un des tournants de cette rencontre est sans doute la sortie de l’ancien Marseillais Pape Gueye, remplacé par Lamine Camara. Peu après, Gueye — resté sur le terrain — a le malheur de concéder un penalty décisif suite à un tacle appuyé sur Youri Tielemans. Le capitaine des Diables Rouges se fait lui-même justice et trompe Mory Diaw d’une frappe imparable, qualifiant la Belgique aux dépens du Sénégal.

Pour leur 8e de finale, Youri Tielemans et ses coéquipiers affronteront l’un des trois pays hôtes, les États-Unis, mardi 7 juillet à 2 heures du matin (heure française) au Lumen Stadium de Seattle.

Les États-Unis en 8es, mais sans Balogun

Opposés à la Bosnie-Herzégovine, les Américains de Mauricio Pochettino se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Folarin Balogun et Malik Tillman, auteur d’un coup franc magnifiquement exécuté. Le premier ouvre le score à la 45e minute sur un beau service du milieu offensif du Bayer Leverkusen.

Au retour des vestiaires, les Américains sont réduits à dix après l’expulsion de Balogun pour un geste dangereux, à la 64e minute. Malgré cette infériorité numérique, ils continuent de contrôler la rencontre. La Bosnie tente de réagir en fin de match, sans réellement mettre en danger le gardien Matt Freese. Malik Tillman assure finalement la victoire américaine en inscrivant un superbe coup franc à la 82e minute.

Grâce à ce succès, les États-Unis rejoignent les 8es de finale, où ils affronteront la Belgique — mais devront se passer de Balogun, suspendu après son carton rouge.

L’Angleterre et la Belgique, sauvées par l’expérience de leurs cadres (Kane, Tielemans), devront désormais hausser le ton face à des adversaires qui n’auront plus rien à perdre — le Mexique portée par tout un pays, et des États-Unis décidés à confirmer leur bonne dynamique malgré l’absence de Balogun. Reste à savoir si ces retournements de situation, devenus la marque de fabrique de cette Coupe du monde, se poursuivront jusqu’en quarts de finale, ou si les grandes nations parviendront enfin à retrouver la maîtrise qui leur a tant fait défaut jusqu’ici.

Paul Laffisse