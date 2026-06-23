Coupe du Monde 2026 : La France assure sa qualification au bout de la nuit…

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L’équipe de France de Didier Deschamps a validé son billet en 16e de finale après sa victoire nette et sans bavure, 3-0 face à l’Irak, une défaite qui scelle son élimination de la compétition. Les Bleus, emmenés par un Kylian Mbappé en forme ont démontré qu’ils sont un candidat sérieux au sacre final. Malgré l’interruption de plus de 2 heures 10… les Français sont restés concentrés jusqu’à la dernière seconde et se sont même offert le luxe de réaliser un clean sheet, qui sera sans doute décisif pour la 1ère place du Groupe. Pour ce dernier match, les Bleus seront opposés aux Norvégiens d’Erling Haaland, tombeurs du Sénégal 3-2…

Un Mbappé des grands soirs…

Dans la lancée de sa 2nde période plus qu’aboutie, le capitaine des Bleus a répondu au doublé de Leo Messi face à l’Autriche. L’attaquant du Real Madrid a inscrit ses 15e et 16e buts en 16 matchs de Coupe du Monde, cette nuit face à l’Irak. Il rejoint ainsi le buteur Allemand Miroslav Klose au classement et se rapproche de Leo Messi au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Pour rappel, le génie Argentin compte 18 réalisations…

Dans cette rencontre, les Bleus ont pris le taureau par les cornes, ils ont même inscrit un 1er but à la 14e minute sur une belle frappe du pied gauche, suite à une nouvelle passe décisive de Michael Olise (Bayern Munich)… Ensuite, intervient la mi-temps et une interruption de la rencontre…. plus de 2 heures 10 d’attente pour les joueurs et supporters. Le match reprend donc et à la 52e minute, la France double la mise grâce à l’incontournable Mbappé, sur une passe décisive cette fois du Ballon D’Or, Ousmane Dembélé… Ce dernier inscrira le dernier but Français scellant la victoire Tricolore et éliminant ainsi l’Irak de la Coupe du Monde. Une victoire 3-0 et un clean sheet qui permet aux Bleus de prendre la tête du Groupe I grâce au Goal Average…

La première place du Groupe se jouera vendredi soir à partir de 21 heures face à la Norvège d’un certain Erling Haaland, tombeuse du Sénégal 3-2. Une rencontre qui sera également un match dans le match entre Kylian Mbappé et le géant Norvégien, eux qui comptabilisent déjà 4 réalisations dans cette Coupe du Monde, à un but de l’éternel Leo Messi…

2 victoires en 2 matchs, une habitude pour “DD”…

C’est une statistique forte qui illustre les principes de jeu de Didier Deschamps, qui insiste sur rigueur… A la tête des Bleus depuis 2012, peu importe son Groupe de joueurs, les titulaires et/ ou remplaçants, Didier Deschamps est habitué à toujours réaliser un 100% dans les 2 premiers matchs d’un Mondial. Ce pourcentage était déjà un point positif pour les Bleus avant d’affronter le Sénégal… En gagnant 3-0 contre l’Irak, Kylian Mbappé et ses coéquipiers de ont confirmé leur statut et continuent leur parcours dans un Mondial où nul n’est à l’abri de tomber ou de se faire surprendre…

La victoire 3-0 face à l’Irak confirme une tendance bien installée chez les Bleus version Didier Deschamps : une équipe redoutablement efficace dès la phase de groupes. Sans forcément forcer leur talent pendant l’ensemble de la rencontre, les Français ont su frapper au bon moment, en s’appuyant sur un Kylian Mbappé encore décisif, auteur d’un doublé. Opportunistes, ils ont également su capitaliser sur les erreurs adverses, illustrant une nouvelle fois leur réalisme. Cette capacité à faire la différence rapidement et à sécuriser les résultats témoigne d’une formation parfaitement rodée aux exigences des grandes compétitions. Malgré une rencontre perturbée par une longue interruption, les Bleus ont fait preuve d’une solide maîtrise mentale, reprenant le match avec sérieux et détermination. Au-delà du résultat, cette performance met également en lumière la richesse offensive de l’effectif, avec un Ousmane Dembélé buteur et un collectif capable de multiplier les solutions. À l’approche des matchs à élimination directe, la France semble déjà lancer sa montée en puissance, forte d’un équilibre entre efficacité, expérience et profondeur de banc.

Au fil des matchs, l’équipe de France confirme qu’elle maîtrise parfaitement son entrée dans les grandes compétitions. Efficaces, solides mentalement et portés par un leader offensif en grande forme, les Bleus avancent avec des certitudes et une dynamique positive. Mais la phase de groupes ne représente qu’une première étape. Reste désormais à savoir si cette montée en puissance se confirmera face à des adversaires d’un tout autre calibre. Car c’est bien dans les matchs à élimination directe que se construit une légende… et que les ambitions françaises seront réellement jugées.

Paul Laffisse