Coupe du Monde 2026 : La Norvège et le Mexique en 8es de finale… le remake France – Paraguay !

Entre hier soir et ce matin se déroulaient 3 seizièmes de finale, avec en tête de liste l’Équipe de France qui affrontait la Suède. Un peu avant, sur les coups de 21 heures, la Norvège s’imposait 2-1 au forceps sur un but victorieux d’Erling Haaland. Enfin, le Mexique continue son sans-faute, avec un nouveau clean sheet à la clé.

Les Vikings sont venus à bout des Éléphants

Dans ce duel à la possession plutôt en faveur des Norvégiens (53 % contre 47), les Éléphants d’Emerse Faé auront tiré 14 fois au but, en ne cadrant que 5 tirs. En face, la Norvège a su attendre les Ivoiriens en bloc bas et piquer en contre. C’est l’ailier de Leipzig, Antonio Nusa, qui lance les hostilités d’une belle frappe enroulée dans la lucarne de Yaya Fofana (39e). Devant à la mi-temps, les Ivoiriens reviennent des vestiaires avec les mêmes intentions que lors du premier acte, mais manquent de justesse. Le gardien norvégien Nyland s’est notamment illustré à la 55e minute, sur une tentative à bout portant de Nicolas Pépé. L’ailier de Villarreal aura été l’un des joueurs déterminants de la Côte d’Ivoire dans cette rencontre. Il est notamment impliqué dans l’égalisation des Éléphants de la part de l’entrant Amad Diallo, qui marque à la 74e minute suite à un une-deux parfait avec Nicolas Pépé, d’une frappe puissante et imparable pour Nyland. Si les Ivoiriens pensaient avoir fait le plus dur après cette égalisation, c’était sans compter sur Erling Haaland, très discret durant la rencontre, qui est sorti de sa boîte au meilleur des moments. D’une frappe décisive, il donne l’avantage aux siens à la 86e minute et inscrit son 5e but dans cette Coupe du Monde, restant ainsi au contact de Kylian Mbappé et Leo Messi, tous deux à 6 buts au compteur.

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Pour leurs huitièmes de finale, les Vikings affronteront la Seleção de Vinicius, qui s’est imposée sur le fil face au Japon lundi soir sur le score de 2-1. Si cette rencontre sera l’occasion de revoir le duel Haaland-Gabriel, il s’agira également d’observer le match dans le match entre le Cyborg norvégien et Vinicius, tous deux dans le TOP 5 des meilleurs buteurs du Mondial 2026. Si la défaite des Éléphants a fait un malheureux au sein de la famille Doué, en la personne de Guéla, la victoire de la France face à la Suède de Désiré et ses coéquipiers apporte sans doute du baume au cœur.

Une victoire nette, et un nouveau clean sheet

Dans un match qui aurait pu offrir une issue surprenante pour la France, Kylian Mbappé et ses coéquipiers auront finalement déroulé face à la Suède de Viktor Gyökeres et Alexander Isak. Après un début de match tendre, sans beaucoup de rythme des deux côtés, l’Équipe de France passe rapidement la seconde et se crée une panoplie d’occasions, mettant à haute contribution le gardien suédois Zetterström, qui aura réalisé 9 arrêts au total. À la 20e minute, Mbappé pense donner l’avantage aux siens mais est signalé hors-jeu. Cette occasion ne sera que la première d’une longue série pour les Français. Le quatuor offensif composé de Mbappé, Olise, Barcola et Dembélé s’est montré très impactant face à une défense suédoise alignée à 5. À la 35e minute, Michael Olise passe tout près d’inscrire son but dans ce Mondial, sur un geste acrobatique bien senti qui finit sa course sur le poteau de Zetterström. Mais l’image de la soirée intervient lorsque le capitaine Mbappé ouvre le score sur un jeu combiné avec Olise et Dembélé, trompant la vigilance du gardien suédois d’une frappe lourde dans la petite lucarne. Accompagné de ses coéquipiers, il court en direction de Didier Deschamps, qui le prend dans ses bras. Un signal fort, qui rappelle que l’Équipe de France est plus que jamais soudée et en mission. Au retour des vestiaires, la tendance ne s’inverse guère pour la Suède : la France double rapidement la mise à la 52e minute par l’intermédiaire de Bradley Barcola, sur une merveille de passe décisive de Michael Olise. Meilleur passeur du Mondial avec 5 offrandes à son actif, ce dernier égale ainsi un record datant de 1954.

🚨 MICHAEL OLISE 🇫🇷 EST LE PREMIER JOUEUR À DÉLIVRER 5 PASSES DÉCISIVES EN UNE COUPE DU MONDE DEPUIS 1994 !!!!! 🥵🎯 📊 @Statsdufoot pic.twitter.com/S7e6Z5JfP6 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 30, 2026

Le dernier but des Bleus intervient à la 74e minute par l’intermédiaire du capitaine Mbappé, auteur de ses 5 et 6e buts lors de ce Mondial. Il est désormais co-meilleur buteur de la compétition avec Leo Messi, qui jouera contre le Cap-Vert…

Le sans-faute du Mexique

4 victoires en autant de rencontres et toujours pas de but encaissé : c’est la statistique bluffante du Mexique, qui continue son parcours de son côté. Opposés à l’Équateur, tombeur de l’Allemagne lors du dernier match de la phase de poules, Julian Quiñones et ses coéquipiers ont imposé leur loi sur le terrain et éliminé une équipe équatorienne qui aura perdu ses nerfs au fil de la rencontre, à l’image de Piero Hincapié, exclu après s’être adressé à un adversaire par un geste obscène.

🚨 PIERO HINCAPIÉ 🇪🇨 EST EXPULSÉ APRÈS AVOIR PARLÉ À SANTIAGO GIMENEZ 🇲🇽 AVEC LA MAIN DEVANT LA BOUCHE ! 🟥 pic.twitter.com/HPH8BvRXqm — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026

Malgré une possession plutôt en faveur de l’Équateur, le Mexique s’est montré solidaire et diablement efficace en contre-attaque, inscrivant 2 buts en l’espace de 9 minutes en première mi-temps. Julian Quiñones et Santiago Giménez ont permis aux leurs de se rendre la tâche plus aisée, avec un avantage de 2 buts à la pause. Le second acte aura permis aux Mexicains de gérer le score et de préserver leurs forces pour le huitième de finale, qui se déroulera lundi 6 juillet à 2 heures du matin (heure française) face au vainqueur d’Angleterre-RD Congo.

Avec ces résultats, le tableau des huitièmes de finale continue de se dessiner et promet déjà des affiches savoureuses. Entre le duel annoncé Haaland-Vinicius, une Équipe de France en pleine confiance qui voit Mbappé grimper au classement des buteurs, et un Mexique toujours aussi solide défensivement, cette Coupe du Monde 2026 tient toutes ses promesses. Reste à savoir si les favoris confirmeront leur statut, ou si, comme souvent dans cette compétition, une surprise viendra bousculer les pronostics. Réponse dans les prochains jours…

Paul Laffisse