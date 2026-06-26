Coupe du Monde 2026 : La phase finale de dessine…

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A 3 jours de la fin de la phase de poule, une partie des affiches des 16e de finale est connue. Entre ce soir et dimanche soir auront lieu les derniers matchs des Groupes G, H, I (France), K, L et M. Il faudra attendre dimanche matin sur les coups de 6 heures pour connaître l’entièreté des 16e de finale… Le suspens est à son paroxysme…

Le gros coup de l’Equateur

C’est sans doute la surprise des matchs de cette nuit. Willian Pacho et ses coéquipiers ont battu l’Allemagne pour le dernier match de phase de poule et font partie des meilleurs 3e qualifiés pour les 16e de finale… Malgré un début de rencontre plus que compliqué et l’ouverture du score de Leroy Sané, les équatoriens ont repris du poile de la bête et ont vite égalisé à la 9e minute grâce à Angulo. C’est finalement Gonzalo Plata qui donnera l’avantage définitif aux siens à la 77e minute… De son côté, malgré la défaite, l’Allemagne de Joshua Kimmich termine 1ère de son groupe et se qualifie pour la première fois en phase finale d’un Mondial depuis… 2014 et son sacre face à l’Argentine sur un but de Mario Götze dans les prolongations (113e minute).

L’autre rencontre du Groupe E opposait les Eléphants d’Emerse Faé à Curaçao… Ce match a été le prolongement des belles histoires de cette Coupe du Monde, après les entrées émouvantes de Guillermo Ochoa avec le Mexique et Neymar avec la Seleçao (Brésil), c’est Nicolas Pépé qui s’est offert un doublé, qualifiant ainsi son pays pour les 16e de finale…

Les résultats de ce Groupe sont à garder en tête pour la France qui affrontera la Norvège ce soir pour le dernier match du Groupe I. En cas de 2e place, les français affronteront les Eléphants, qui les ont récemment battu en match amical le 4 juin à Nantes…

Déjà éliminée, la Turquie termine sur une bonne note…

Opposés aux Etats-Unis, les hommes de Vincenzo Montella se sont imposés dans un match à 5 buts en arrachant la victoire à la 90′ +8 minute… Un succès acquis sur le gong mais qui ne change rien pour une Turquie qui était d’ores et déjà éliminée… Les 3 buts turcs signés Arda Güler, Yilmaz et Ayhan ont offert un maigre lot de consolation pour les supporters… Malgré la défaite, les américains terminent premiers de leur groupe devront attendre pour être fixés sur l’identité de leur adversaire en 16e de finale…

Dans l’autre rencontre du Groupe D, Australiens et Paraguyens se sont quittés dos à dos, score final 0-0. Un match nul qui permet à Julio Enciso et ses coéquipiers d’être pour le moment qualifiés en 16e finale…

Les Paraguyens devront également attendre les résultats des derniers matchs des Groupes restants pour être fixés sur le sort…

1ère place pour les Pays-Bas…

Les coéquipiers de Quinten Timber se sont imposés 3-1 face une Tunisie déjà éliminée en étant sur la lancé de leur très belle prestation contre la Suède samedi dernier (victoire 5-1). Les Oranje de Ronald Koeman terminent 1er de leur place et seront opposés au Maroc, dans un des chocs déjà connus de ces 16e de finale… Les Néerlandais se sont rendus la tâche plus facile avec deux buts inscrits rapidement et une avance confortable à la 10e minute… la Tunisie a réduit le score à la 53e mais a une nouvelle fois concédé un but neuf minutes plus tard, scellant sa défaite…

L’autre match de ce Groupe F opposait le Japon et la Suède. Les Japonais ont ouvert le score sur une très belle action collective, conclue par Ueda (buteur du Feyenoord Rotterdam). C’est Anthony Elanga (Newcastle) qui a égalisé pour les siens… Un match nul qui arrange les deux pays, qualifiés en 16e de finale au terme de ces trois matchs de poule…

Le suspense, lui, ne connaît pas la trêve. Six groupes, des dizaines de scénarios, une poignée d’heures avant que tout ne se décante. Dimanche, 6 heures du matin : le tableau des 16e de finale sera complet et la “vraie” Coupe du Monde pourra commencer.

Paul Laffisse