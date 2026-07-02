Coupe du Monde 2026 : l’Espagne, le Portugal, l’Algérie… qui verra les 8es ?

La phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 débute pour plusieurs sélections ambitieuses. L’Espagne, le Portugal et l’Algérie abordent leurs seizièmes de finale avec des trajectoires différentes, mais le même objectif : poursuivre l’aventure et se rapprocher du rêve américain…

L’Espagne pour confirmer son statut de favori…

La Roja a réalisé une phase de groupes solide et maîtrisée. Après un match nul face au Cap-Vert (0-0), les hommes de Luis de la Fuente ont accéléré en écrasant l’Arabie saoudite (4-0), avant de conclure par une précieuse victoire contre l’Uruguay (1-0). Avec sept points et aucun but encaissé, l’Espagne a terminé en tête de son groupe.

Portée par sa jeune génération, notamment Lamine Yamal, ainsi que par l’expérience de joueurs comme Fabian Ruiz et Rodri, la sélection espagnole affiche un jeu de possession toujours aussi séduisant. La solidité défensive est également l’un de ses principaux atouts, avec trois clean sheets en trois rencontres.

Ce jeudi, l’Espagne affronte l’Autriche en seizième de finale. Sur le papier, les Espagnols partent favoris, mais devront éviter tout excès de confiance face à une équipe autrichienne réputée pour son intensité et son organisation.

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Montée en puissance confirmée pour le Portugal ?

Le Portugal a connu un début de tournoi mitigé avec un nul surprise contre la République démocratique du Congo (1-1). Les Lusitaniens ont toutefois parfaitement réagi lors de leur deuxième sortie en infligeant un sévère 5-0 à l’Ouzbékistan avant de sécuriser la première place du groupe grâce à un match nul contre la Colombie (0-0).

L’équipe dirigée par Roberto Martinez peut compter sur un effectif très complet où se mêlent expérience et jeunesse. Cristiano Ronaldo continue d’apporter son leadership, tandis que des joueurs comme Vitinha, João Neves ou Nuno Mendes incarnent le renouveau portugais.

Le Portugal retrouve désormais la Croatie en seizième de finale. Cette affiche s’annonce particulièrement équilibrée entre deux nations habituées aux grands rendez-vous internationaux. Une victoire permettrait aux Portugais de confirmer leurs ambitions de titre.

L’Algérie pour poursuivre le rêve… ?

Douze ans après son dernier Mondial, l’Algérie a retrouvé les phases finales avec caractère. Battus d’entrée par l’Argentine (0-3), les Fennecs ont ensuite rebondi en dominant la Jordanie (2-1) grâce à des réalisations de Nadhir Benbouali et Amine Gouiri.

Le match décisif contre l’Autriche a offert un véritable scénario à suspense. Menée à plusieurs reprises, l’Algérie a arraché un spectaculaire nul 3-3 grâce notamment à un doublé de Riyad Mahrez. Ce résultat a permis aux hommes de Vladimir Petkovic de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes.

Les Fennecs défieront désormais la Suisse à Vancouver. Cette rencontre possède une saveur particulière puisque Petkovic retrouvera une sélection suisse qu’il a entraînée pendant plusieurs années. Portée par Mahrez, Gouiri et Aït-Nouri, l’Algérie espère atteindre pour la deuxième fois de son histoire les huitièmes de finale d’un Mondial.

Entre l’Espagne qui veut confirmer son statut, le Portugal qui vise les sommets et l’Algérie qui rêve d’un nouvel exploit, les prochains matchs promettent du suspense et des émotions. Ces trois sélections ont démontré des qualités différentes durant la phase de groupes et disposent désormais de 90 minutes pour prolonger leur aventure dans la plus prestigieuse des compétitions internationales.

Paul Laffisse