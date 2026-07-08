Coupe du Monde 2026 : Une Argentine miraculée, qualification historique pour la Suisse…

Si l’Argentine avait frôlé l’élimination face au Cap-Vert vendredi dernier, Leo Messi et ses coéquipiers ont une nouvelle fois montré l’étendue de leurs ressources mentales hier soir, dans un match où Argentins et Égyptiens se sont rendu coup pour coup. Dans l’autre rencontre du jour, après 120 minutes sans but, la Nati s’est qualifiée pour la première fois depuis 1954 en quarts de finale.

Une Égypte héroïque, une Argentine immortelle…

Dans un huitième de finale historique pour l’Égypte, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont dompté les Argentins durant la quasi-totalité de la rencontre. Les Pharaons ont ouvert le score au quart d’heure de jeu sur une tête croisée du défenseur central Yasser Ibrahim, à la conclusion d’une combinaison à trois sur corner. S’il est l’un des hommes forts côté égyptien lors de ce premier acte, ce n’est rien comparé au festival du gardien Mostafa Shobeir, qui a écœuré les Argentins tout au long de la première période. Son récital débute à la 19e minute, lorsqu’il repousse parfaitement le penalty de la Pulga, Leo Messi. L’attaquant argentin égale au passage un record peu enviable : celui du joueur ayant raté le plus de penalties dans l’histoire de la Coupe du monde, avec un quatrième échec toutes éditions confondues – et déjà son deuxième dans ce Mondial 2026, après celui manqué face à l’Autriche. Le show du gardien égyptien continue à la 28e minute et peu avant la mi-temps, sur une tête de Mac Allister puis une frappe du pied gauche de Julian Alvarez.

En seconde période, les Pharaons continuent de se montrer solides défensivement et démontrent leur capacité à exploiter les espaces laissés dans le dos de l’arrière-garde argentine. Le second but inscrit par Zico en est la parfaite illustration : sur une récupération, Haissem Hassan réalise un festival de dribbles sur l’aile droite, sert Mohamed Salah, qui lance Zico d’un extérieur du pied gauche magnifique. L’attaquant égyptien finit parfaitement devant Emiliano Martinez. Ce but est finalement annulé après intervention de la VAR, pour une faute commise sur Romero au début de l’action. Ce but refusé ne décourage pas les Pharaons pour autant : sur une nouvelle contre-attaque, Haissem Hassan dribble encore sur le côté droit et sert Zico pour le 0-2.

Malgré cette avance confortable, les Égyptiens reculent après leur deuxième but, et c’est Christian Romero (79e) qui sonne la révolte pour l’Albiceleste, sur un service millimétré de Leo Messi. C’est ensuite Messi lui-même qui égalise pour l’Argentine à la 83e minute, sur une demi-volée parfaitement équilibrée. Enzo Fernandez donne finalement l’avantage définitif aux Argentins d’une belle tête croisée, sur un centre de Lautaro Martinez.

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La Suisse rejoint l’Argentine en 1/4…

Dans un huitième de finale très fermé et longtemps stérile, Suisses et Colombiens se sont neutralisés pendant 120 minutes sans parvenir à se départager. La Nati a semblé quelque peu déréglée en première période, dominée dans l’impact physique par des Colombiens portés par un public acquis à leur cause. Les meilleures situations sont venues des Helvètes, avec notamment Fabian Rieder puis Dan Ndoye repoussés par un excellent Camilo Vargas. La tension est montée crescendo à mesure que les deux nations se rapprochaient d’une premières qualification en quarts depuis respectivement 2014 (Colombie) et surtout 1954 pour la Suisse. En prolongation, la Nati a frôlé la correctionnelle : Jhon Lucumi a touché la barre transversale sur corner (99e), avant que Gregor Kobel ne réalise une parade décisive sur une frappe lointaine de Jaminton Campaz (101e). Côté suisse, Zeki Amdouni a lui aussi buté sur le gardien colombien, à bout portant (104e). Faute de but, la séance de tirs au but a fini par départager les deux équipes. Après les échecs de Davinson Sanchez et Manuel Akanji, Gregor Kobel a détourné la tentative de Cucho Hernandez, avant que Ruben Vargas ne transforme le penalty décisif pour envoyer la Suisse en quarts de finale (4-3 aux tirs au but). Une qualification historique pour les Helvètes de Murat Yakin, qui n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 72 ans, et qui défieront l’Argentine de Lionel Messi, championne du monde en titre, dimanche prochain à 3h du matin (heure française) à Kansas City.

Rendez-vous est donc pris dimanche à Kansas City (3h du matin, heure française) pour un choc entre l’Argentine, tenante du titre portée par un Messi étincelant malgré ses maladresses sur penalty, et une Suisse rescapée mais galvanisée par son exploit historique. D’un côté, une Albiceleste qui a montré une capacité rare à se sublimer dans l’adversité, mais aussi une certaine fébrilité défensive à exploiter. De l’autre, des Helvètes portés par un mental de fer et un Gregor Kobel des grands soirs, qui rêvent désormais d’aller chercher bien plus qu’un simple quart de finale. Reste à savoir si l’exploit suisse aura une suite, ou si l’armada argentine, elle, poursuivra sa marche vers un nouveau sacre mondial…

Paul Laffisse