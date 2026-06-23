Coupe du Monde : Portugal, Angleterre, Colombie et Croatie… à quelles heures ? Sur quelles chaines TV ?

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Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger.

L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage.

Les derniers matchs de la 2e journée du Mondial se joueront entre ce soir et demain matin. Tandis que les dernières rencontres du Canada ou encore Mexique auront lieu entre demain et jeudi… Voici le programme des prochains matchs de ce Mondial autant indécis que fascinant…

Le Portugal sous pression

Après une entrée en matière mitigée, le Portugal aborde ce deuxième rendez-vous avec l’obligation de réagir. Malgré un effectif riche en talent, la Seleção doit encore trouver son équilibre collectif pour pleinement exprimer son potentiel.

Dans un groupe où tout reste ouvert, une contre-performance pourrait rapidement compliquer la suite du parcours. Les Portugais n’ont donc plus le droit à l’erreur s’ils veulent avancer sereinement vers les phases finales.

L’Angleterre pour confirmer

L’Angleterre, de son côté, semble avoir mieux lancé sa compétition. Solides et appliqués lors de leur premier match contre la Croatie, les Three Lions ont l’opportunité de valider leur qualification dès cette deuxième journée.

Avec un collectif bien structuré et une armada offensive capable de faire la différence à tout moment, les hommes de Thomas Tuchel auront à cœur de confirmer leur statut et d’éviter toute mauvaise surprise face au Ghana, également vainqueur au 1er match…

La Colombie en équilibre fragile

La Colombie aborde ce rendez-vous avec des certitudes… mais aussi des doutes. Capable de produire du jeu et de se montrer dangereuse, la sélection sud-américaine peine encore à afficher une constance sur 90 minutes.

Face à un adversaire souvent accrocheur, les Colombiens devront se montrer plus rigoureux pour transformer leur potentiel en résultats concrets. Dans un groupe serré, le moindre faux pas pourrait coûter cher.

La Croatie face à son expérience

Habituée des grandes compétitions, la Croatie avance avec son expérience comme principal atout. Toujours difficile à manœuvrer, la sélection au damier sait gérer les moments clés et répondre présente dans les matchs à enjeu.

Mais dans un tournoi où le rythme est intense et les surprises fréquentes, les Croates devront rapidement monter en puissance. Une nouvelle performance solide leur permettrait de se rapprocher de la qualification, tout en envoyant un message clair à leurs futurs adversaires.

Une journée décisive

À mesure que la phase de groupes avance, les enjeux deviennent de plus en plus élevés. Entre confirmations attendues et pièges à éviter, cette deuxième journée pourrait déjà sceller le destin de certaines équipes.

Dans une Coupe du Monde aussi ouverte qu’imprévisible, chaque point compte. Et pour le Portugal, l’Angleterre, la Colombie et la Croatie, l’heure est désormais à la vérité.