Ex OM : Di Meco par ce départ annoncé en Arabie Saoudite !

Alors que la rumeur d’un départ de Théo Hernandez en Arabie Saoudite prend de plus en plus d’ampleur, Eric Di Meco s’est exprimé sur la situation du joueur. Un transfert possible uniquement à cause du modèle économique du football aujourd’hui selon lui.

Après une saison très compliquée du côté de l’AC Milan, Théo Hernandez pourrait bien suivre le mouvement des départs, tandis que le club s’apprête à perdre bon nombre de joueurs. En ayant fini hors de la course à l’Europe, le club s’expose à des offres irrefusables, alors que la motivation de certains semble ailleurs. Pisté par Al-Hilal, le choix du latéral de partir hors d’Europe à 27 ans a fait réagir beaucoup d’acteurs du foot, notamment Di Meco au micro de Rothen s’enflamme.

« Un garçon comme Théo Hernandez, qui a quand même beaucoup de qualités, on peut espérer qu’il joue encore pour le football à 27 ans tout en gagnant très bien sa vie. Ensuite, tu peux faire un dernier coup dans un pays où il y a beaucoup d’argent quand tu es plus âgé. C’est ça qui est déprimant dans cette histoire. Avant, c’était les garçons en fin de carrière qui partaient faire les deux dernières années avec un gros chèque. »

Un choix encouragé par l’économie du foot ?

Hernandez vers l’🇸🇦, est-ce déprimant ? 🗣️ Duga: “Les joueurs ne sont pas bêtes, ils se sont adaptés à ce qu’est devenu le foot. Le trading est à présent la norme. L’argent est devenu le maître mot. Ils ont enlevé toute la notion de plaisir et ça a atteint les joueurs” pic.twitter.com/RPGHAgQp4Q — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) June 23, 2025

Une critique qui revient souvent, alors que Di Meco justifie ce genre de choix par l’économie nouvelle de ce sport, présente depuis plusieurs années. « Les joueurs se sont adaptés à ce qu’est devenu le football. La norme c’est le trading aujourd’hui. Donc les joueurs ne sont pas plus bêtes que d’autres, quand on les fait venir pour pouvoir les revendre au double ou au triple du prix, et que l’unique but n’est pas de s’inscrire dans la durée, ils le voient. On a créé une économie qui gravite uniquement autour de l’argent et la monnaie maintenant. Le maître-mot est devenu l’argent. »

Une critique qui s’applique également aux multipropriétés, qui fleurissent dans le monde du foot depuis quelques temps. « Lorsque tu ouvres ta porte aussi facilement à des fonds d’investissements, ou à une multipropriété le seul et unique but c’est de faire de l’argent. Tu ne peux pas quand tu es passionné de football être multipropriétaire de clubs. On ne peut pas être amoureux à la fois de Botafogo, de Lyon, de Crystal Palace… Donc tu as enlevé toute cette notion de plaisir, et forcément cela atteint les joueurs qui n’ont plus envie de refuser de tels offres car cela c’est démocratisé. »