Ex OM : Nasri recadre tous les observateurs concernant le PSG !

ACTU FOOT -PSG : L’ancien joueur de l’OM refroidit totalement l’euphorie après la qualification parisienne

Alors que le PSG a validé sa qualification européenne au terme d’une rencontre très commentée, un ancien joueur de l’OM a livré une analyse particulièrement cash sur la prestation parisienne. À contre-courant de l’enthousiasme général, il estime que le niveau du match a été largement surévalué malgré l’exploit comptable du club de la capitale.

“Je n’ai pas trouvé que c’était un grand match. Honnêtement… les arrêts ‘fantastiques’ de Manuel Neuer que vous décrivez, je ne les ai pas vus. Je trouve par contre que ce PSG est terrifiant parce qu’il est capable de souffrir et de bien défendre. Et ça, pour moi, c’est un enseignement, parce que j’ai toujours vu le PSG ultra-dominateur. Par contre, j’ai vu énormément d’approximations techniques dans ce match, de part et d’autre. Alors oui, c’est historique parce que Paris se qualifie pour la seconde fois en deux ans, mais je n’ai pas trouvé que c’était un grand match.”

Une déclaration qui risque de faire réagir, au moment où le PSG continue de rêver d’un nouveau sacre européen malgré des prestations qui divisent encore de nombreux observateurs.

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