Ex OM : Rudi Garcia se fait dézinguer en Belgique !

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Après un deuxième match nul consécutif à la Coupe du monde 2026, la Belgique de Rudi Garcia traverse une période délicate. Les médias belges commencent à sérieusement s’interroger sur les choix de l’ancien entraîneur de l’OM.

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La pression monte autour de Rudi Garcia. À la tête des Diables Rouges, le technicien français n’a pas réussi à convaincre lors des premières sorties de la Belgique dans ce Mondial. Après un nouveau résultat décevant, la presse locale n’a pas hésité à pointer du doigt les prestations de la sélection.

“Il joue de la flûte. Je l’ai entendu à la conférence de presse, je n’ai rien compris.” – Anthony Vanden Borre n’est pas convaincu par Rudi Garcia. ❌ #RTLsports pic.twitter.com/y6lnHTNS3z — RTL sports (@RTLsportsbe) June 22, 2026



Plusieurs observateurs regrettent notamment le manque d’efficacité offensive et les difficultés de l’équipe à imposer son rythme face à des adversaires pourtant jugés abordables. Les choix tactiques de Garcia sont également remis en question. Anthony Vanden Borre n’est pas convaincu par Rudi Garcia. et n’a pas mâché ses mots sur RTL sports : “Il (Garcia) joue de la flûte. Je l’ai entendu à la conférence de presse, je n’ai rien compris.”

Une qualification encore incertaine

Si la Belgique reste toujours en course pour la qualification, ce début de tournoi est loin de répondre aux attentes placées dans cette génération. Les médias belges évoquent déjà une équipe en manque d’inspiration et incapable de se montrer dominatrice sur la durée.

Pour Rudi Garcia, les prochains matchs s’annoncent donc déterminants. L’ancien coach marseillais devra rapidement trouver des solutions pour relancer la dynamique et éviter que les critiques ne prennent encore davantage d’ampleur.

Dans un pays où les ambitions sont élevées à chaque grande compétition, la patience des observateurs semble déjà commencer à s’effriter autour du sélectionneur français.