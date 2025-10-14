Hors OM : D’un message à la Coupe du monde… l’incroyable histoire de Roberto Lopes !

Le Cap-Vert a réalisé un exploit historique en décrochant pour la première fois de son histoire une qualification pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une performance exceptionnelle qui porte la marque d’un joueur pas comme les autres : Roberto Lopes, défenseur de 33 ans, né à Dublin d’une mère irlandaise et d’un père capverdien, et… recruté via LinkedIn. Une histoire racontée par RMC…

Tout a commencé en 2016, alors que le joueur évoluait aux Bohemians de Dublin. Son coéquipier Ayman Ben Mohamed venait d’être appelé en sélection tunisienne, inspirant une boutade de Lopes : « J’ai dit en rigolant que moi aussi, je pourrais devenir international et disputer la CAN », a-t-il confié à BBC Sport Afrique. Un journaliste avait alors pris cette plaisanterie au sérieux et contacté la fédération capverdienne — sans suite à l’époque.

Mais trois ans plus tard, le destin s’en est mêlé. Devenu un pilier des Shamrock Rovers, avec lesquels il brille sur la scène européenne, Roberto Lopes reçoit un message inattendu sur LinkedIn. « C’était en portugais, je pensais que c’était du spam », raconte-t-il. « Neuf mois plus tard, j’ai compris qu’il s’agissait d’une invitation du sélectionneur Rui Aguas. J’étais fou de joie. J’ai répondu : “Bien sûr, à 100 %, je veux jouer pour le Cap-Vert !” »

Roberto Lopes est devenu taulier du Cap-Vert

Depuis sa première sélection en 2019, Lopes a disputé 41 matches internationaux avec le Cap-Vert, participant à deux Coupes d’Afrique des nations. En 2022, il avait même été élu homme du match contre le Cameroun. Désormais, il s’apprête à vivre le plus grand tournoi du football mondial, après la victoire décisive (3-0) face à l’Eswatini, qui a envoyé les Requins Bleus au Mondial 2026.

Cette qualification historique consacre une génération dorée menée par Bubista et Ryan Mendes, et fait du Cap-Vert la deuxième plus petite nation à disputer une Coupe du monde, après l’Islande en 2018. Avec ses 500 000 habitants, l’archipel atlantique s’invite parmi les géants du football.